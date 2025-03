El retroceso en las encuestas por el 'efecto Trump' fuerza a Vox a acercarse de nuevo al PP: ya negocian en Murcia y Aragón

El anuncio del acuerdo entre el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y Vox para los Presupuestos de 2025 no fue una sorpresa en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, que sabía "desde el pasado sábado" que Carlos Mazón lo anunciaría este lunes. Pero en el entorno del presidente del PP se destacaba que "la noticia" no estaba en que el PP se hubiera echado en manos de la derecha extrema, "porque no hemos cedido en nuestros principios", sino en que es Vox quien "ha rectificado".

Entonces, si el PP no ha cedido en sus principios, ¿es que Vox ha cedido? ¿En qué ha claudicado Santiago Abascal? Un portavoz cercano a Feijóo lo explicaba en clave temporal. "Hace dos meses, con Vox al alza, no nos daban este acuerdo, y ahora sí". Es decir, que Mazón llevaba meses negociando. "Nosotros estábamos informados puntualmente desde finales de enero", admiten estas fuentes. Pero entonces todavía no había tomado posesión Donald Trump en Estados Unidos. "Ahora, que están cayendo en todas las encuestas, a causa de su seguidismo en el asunto de los aranceles", que afectan al comercio español, "y frente a Ucrania", con la mayoría de la opinión pública en contra de la traición a Kiev, el partido de Abascal "acepta el acuerdo". Es más, en Génova están convencidos de que Vox se ha visto obligado a replantearse su relación con el PP y que "éste puede ser el primero" de otros pactos presupuestarios. Y este periódico ha podido confirmar que en Aragón y en la Región de Murcia, los ejecutivos de Jorge Azcón y Fernando López Miras llevan, también, meses negociando con Vox. Argumentos de defensa El presidente del PP sólo apareció en foto, remitida por Génova como cada lunes, durante la reunión de su Comité de Dirección. ¿Hubo contactos de Feijóo con Abascal? "No, el presidente no ha entrado en esta negociación, sólo era informado por Mazón". Pero en todo el día, sólo Borja Sémper tuvo que defender el argumentario del acuerdo: "Ya en su discurso de investidura, Feijóo dijo que había que acabar con el dogmatismo climático", argumentó el portavoz popular. "Y tanto el Pacto de Migración y Asilo, negociado por la presidencia de Sánchez en el Consejo de la UE, como el Reglamento de Retorno europeo dicen lo mismo sobre los retornos de migrantes irregulares, incluidos los menores", añadió. Claro, que lo que había dicho Mazón en su declaración institucional había ido mucho más allá. El presidente valenciano habló de "acabar con el Pacto Verde" de la UE y anunció su negativa a "aceptar ningún mena" en el reparto de menores no acompañados procedentes de Canarias y de Ceuta que el Gobierno de Pedro Sánchez impondrá por decreto en las próximas semanas. Así, la mañana del lunes empezó a parecerse mucho a aquella tarde de verano de hace dos años, cuando Mazón anunció un acuerdo con Vox para formar Gobierno en la Comunidad Valenciana, en plena campaña de las generales. Es un pacto de alto riesgo para el PP nacional, y cuyo contenido se desconoce, como el del verano del 23-J tanto le costó al candidato del PP a la presidencia del Gobierno. De repente, este lunes, el barón popular en peor situación política, y a quien Feijóo había puesto como límite "la investigación judicial" el viernes anterior, apuntalaba su posición, a pesar de que su permanencia en el cargo desgaste al partido a nivel nacional. "Es bueno para Valencia" En Génova, fuentes del entorno del presidente insistían en que "esto no es bueno ni malo para el PP, es bueno para los valencianos". Efectivamente, ahora la Comunidad Valenciana tendrá unos Presupuestos que incluyen más de 2.300 millones directamente dedicados a ayudas a los damnificados por la dana, y a inversiones y actuaciones de reconstrucción. ¿A cambio de endurecer el discurso? "Eso es exactamente lo que pide Vox desde noviembre", recuerdan fuentes de los otros cinco gobiernos autonómicos del PP donde los de Abascal rompieron sus acuerdos el pasado julio: Castilla y León, Extremadura, Baleares, Murcia y Aragón. En los tres primeros, por distintas circunstancias, nadie espera un pacto. Alfonso Fernández Mañueco conservó un consejero de Vox, que dejó el partido para permanecer en el Consejo, y rompió cualquier posibilidad: "Ni se sientan a la mesa", apunta una fuente oficial. En el caso de María Guardiola, ha habido un acuerdo entre los dos partidos para facilitar la gestión presupuestaria, a pesar de la prórroga de las cuentas extremeñas del año 2024. Y a Marga Prohens, como informó este periódico, "además de que el Vox está roto", lo que queda del partido de Abascal le ha hecho la pinza con el PSOE, acordando tres enmiendas que le quitan 700 millones del Presupuesto de 2025. Pero en Murcia y Zaragoza sí hay "verdaderas opciones" de pacto "si la dirección nacional de Vox, que es la que manda, mantiene estos criterios", según Génova. "Nosotros estamos cómodos con lo pactado por Mazón, así que lo mismo diríamos si lo acuerdan Azcón y López Miras". El barón murciano se ha reunido "informalmente" con José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región, varias veces, informa Jorge García Badía. Pero "no hay novedad, de momento", según fuentes de la presidencia. El PP murciano y aragonés, por activa y por pasiva, apelan a que "prevalezca el interés general" de los murcianos y los aragoneses, "por encima del interés partidista". En Murcia, incluso, se han hecho varios gestos en el diseño de las cuentas "con unos ejes y estructura parecidos" a las de 2024. Antelo exige reforzar a las policías locales, y eso el PP lo ve bien. Pero las reivindicaciones medioambientales y migratorias implican una rueda de prensa similar a la dada por Mazón este lunes. A López Miras no le interesa, porque le va mejor en las encuestas desde que Vox rompió el Gobierno, el mes de julio pasado; ni Azcón tiene intención de pasar por el aro: "Es a Vox a quien hay que preguntar si quieren Presupuestos, nosotros sí", responde una persona del entorno más cercano al barón popular aragonés.