María Dolores de Cospedal: "Europa no tiene salida. Si da la espalda a Estados Unidos, ¿con quién nos vamos? ¿Con China?

María Dolores de Cospedal (Madrid, 1965) recorrió todos los peldaños de la escalera del poder y a punto estuvo de asentarse en el último. Tuvo responsabilidades en distintos ministerios del aznarismo, fue consejera autonómica con Esperanza Aguirre, presidenta de Castilla-La Mancha, secretaria general del PP y ministra de Defensa.

Intentó suceder a Mariano Rajoy y convertirse en candidata, pero en aquellas primarias ganó Pablo Casado.

Nacida en Madrid, criada en Albacete. ¡De las juventudes del Partido Reformista de Miquel Roca! Abogada del Estado. Se le nota la firmeza a la legua. "Ya no doy entrevistas", nos dice. La convencemos con el truco de siempre, que por otra parte es verdad: "Van a estar (casi) todos tus compañeros, María Dolores". "Bueno, venga".

Fueron dos años intensos en el Ministerio. Era la segunda mujer que lo encarnaba. La primera, Carme Chacón.

Le tocó gestionar a Cospedal la resolución del caso Yak-42, que reconocía la responsabilidad de Defensa en aquella tragedia de 2003, cuando murieron más de sesenta militares que regresaban a España desde Afganistán. En contra de las presiones de una parte de su partido, pidió perdón a los familiares de las víctimas en nombre del Estado. Rajoy acabó haciendo lo mismo.

Cuando se aplicó el 155 en Cataluña, ella apostó por aplicarlo con mayor fuerza. Por ejemplo, interviniendo TV3. Esa fuerza se transmite en la manera de hablar de Cospedal, que encuentra un difícil equilibrio entre la amabilidad y lo castrense. Quizá sea eso, en el fondo, un abogado del Estado.

España apenas gasta el 1,28% de su PIB en Defensa, lo que nos coloca en el vagón de cola de la OTAN. ¿Seremos capaces de llegar con cierta celeridad al 2% firmado?

Hay un detalle que estaba pasando desapercibido. El Gobierno se comprometió, es cierto, a alcanzar esa cifra en 2029. Pero es que el verdadero incremento empezaba a producirse, según el plan, en 2027. Es decir: después de las próximas elecciones generales. Resulta importante que se sepa. Era una jugada calculada... para que lo hiciera el siguiente.

Pero, ¿es factible hacerlo antes? Usted conoce cómo funcionan las partidas presupuestarias, cómo se recortan y cómo se aumentan. ¿Podemos llegar a tiempo?

No tendría por qué haber ningún problema. Sobre todo, por la gran recaudación del Estado a través de los impuestos y por el gasto público hoy tan disparado. En 2018, el gobierno del que yo formaba parte envió una propuesta a la OTAN para alcanzar el 2% en 2025, pero eso se quedó ahí...

En España, el Gobierno ha estado siendo anti OTAN hasta la guerra de Ucrania. Ahora llegan las prisas. Y lo pagaremos. Porque estoy segura de que la OTAN aumentará el compromiso al 3% o al 3,5% antes de que lleguemos al 2%.

Eso nos colocaría en una situación muy complicada. Está por ver cuánto habrá que utilizar del Presupuesto nacional y cuánto dinero pondrá Bruselas.

Von der Leyen ya se ha abierto a emitir deuda europea para sufragar los gastos militares. Desde mi punto de vista, eso tenía que ser así. Por ejemplo, cada país miembro podría comprometerse a alcanzar por sí solo el 2% y afrontar lo restante con la emisión de bonos. No me gusta que se hable de "gasto en Defensa". ¡Es una inversión!

Es importante la dinámica interna de cada país. Por mucho que se pacte en Europa, decidirán los parlamentos soberanos. El de España es muy complicado. ¿Conseguirá aprobar el Gobierno esos aumentos?

Si Sánchez tiende la mano honestamente a la oposición para aprobar esos incrementos, el PP tenrá muy complicado decir que no.

María Dolores de Cospedal fue la última ministra de Defensa antes de la llegada de Sánchez. Rodrigo Mínguez

¿Es realista la creación de un ejército europeo? ¿Le gustaría?

No soy favorable al ejército europeo porque no me parece algo realista hoy. Ese ejército que necesitamos ya existe y es la OTAN. No es factible que montemos algo nosotros solos. Porque, ¿qué pasaría con Reino Unido? Pienso que, si creáramos ese ejército europeo, Reino Unido se quedaría con Estados Unidos.

Otra cosa sería que Estados Unidos se fuera de la OTAN y Europa se quedara a cargo de la estructura, pero eso también generaría una situación muy complicada. La OTAN, no nos engañemos, funciona gracias a Estados Unidos.

La cuestión es, entonces, cómo lograr una autonomía estratégica que nos permita defendernos solos si Estados Unidos continúa por este camino.

Europa tiene que evolucionar para convertirse en una voz relevante dentro de la OTAN. Y eso se consigue aumentando la inversión en Defensa. Tenemos que dejar de ser los hermanos pobres de Estados Unidos. Seamos una voz con capacidad estratégica. Poseemos medios de veras para lograrlo.

Trump está presionando mucho a Europa por su falta de gasto en Defensa. ¿Lo hace, entonces, con razón?

El argumento de Estados Unidos es... "Tú, Europa, tienes sanidad pública para todo el mundo; yo me lo gasto en Defensa. Tú, Europa, tienes pensiones para todo el mundo; yo me lo gasto en Defensa". Pero eso tampoco es del todo cierto. Porque Estados Unidos invierte tanto en Defensa para cubrir el flanco de Rusia, pero también el eje Asia-Pacífico. La OTAN nació para defendernos de Rusia, pero el paradigma ha cambiado.

¿España debe participar en un posible envío de tropas a Ucrania tras un hipotético alto el fuego?

España ya ha participado en operaciones de envío de tropas conjunto, por ejemplo en Letonia. Hemos integrado una especie de policía en los países bálticos. Es decir: tenemos buena experiencia en las misiones disuasorias de la OTAN.

La operación que usted menciona añade una dificultad grande: sería hacerlo dentro del territorio recién atacado por Rusia, y no en la frontera. Sólo podría lograrse mediante un acuerdo con Putin, y no parece que vaya a acceder. Siendo realistas, Europa no actuará a espaldas de lo que pacte Estados Unidos. No tenemos voz propia.

Parece que Macron y Starmer, Francia y Reino Unido, están moviendo fichas para enviar tropas sin ese apoyo norteamericano llegada una emergencia.

Claro, ellos lideran ese discurso porque son los únicos europeos capaces de poner a sus soldados en lo que en jerga castrense se llama "teatros complicados". El resto tenemos más problemas. No me parece realista.

Cospedal también fue secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha. Rodrigo Mínguez

¿Cómo está influyendo al orden mundial el regreso de Trump a la Casa Blanca? ¿Qué le parece su manera de entender la política exterior?

Eso de organizar una entrevista con un invitado a ojos de las cámaras de televisión del mundo para humillarlo... Me pareció tremendo. Creo que debemos tener sosiego para diferenciar a Estados Unidos de Trump. Sé que es complicado, pero Europa no se puede permitir dar la espalda a Estados Unidos. Trump va a estar cuatro años como mucho.

La OTAN, pese a los movimientos de Trump, continúa siendo el mejor paraguas para los europeos. El camino, como le decía, es hacernos fuertes dentro de la OTAN. No hay otro sendero posible.

La negociación con Rusia ha empezado de la peor manera: la legitimación de Putin a costa de llamar "dictador" a Zelenski. Veremos si el presidente ruso acepta la tregua.

Trump ha puesto patas arriba un paradigma fundamental: el hecho de que la OTAN naciera para defendernos de la URSS y sus satélites. Antes, había que elegir entre el círculo soviético y el círculo norteamericano. Ahora eso no es así.

Europa no tiene salida. Si da la espalda a Estados Unidos, ¿con quién nos vamos? ¿Con China? Podrá no gustarnos Trump, pero los americanos votan cada cuatro años. En China, no votan.

Es muy complicado hacer esa distinción entre Trump y Estados Unidos. Es muy difícil acogerse al paraguas de Trump.

Estoy de acuerdo. Por eso, la situación requiere un ejercicio de alta política y elevación de miras. Creo que el nuevo canciller alemán hará sus deberes. El primer ministro británico también los está haciendo. Macron no sé muy bien lo que hace. Da la sensación de que quiere hacerse fuerte fuera porque está muy débil dentro de su país. Veremos qué pasa con el resto y con la Unión Europea, hasta ahora sumida en esa burocracia del "sí pero no".

Pero Europa no puede admitir ciertas cosas. No puede, por ejemplo, admitir la legitimación de Putin y una posible entrega de territorios a cambio de nada.

Eso está claro. Porque, además, si Putin se siente vencedor, mañana podría ocurrir lo mismo en Rumanía o Moldavia. La guerra no puede terminar con un acuerdo que bendiga en el fondo la invasión de un país soberano.

Europa está entre la espada y la pared. Por eso, hacen falta grandes líderes. Ya tenemos experiencia de lo que ocurre cuando a un líder de las características de Putin no se le frena. En fin, estoy segura de que Estados Unidos volverá a ser un aliado fundamental. No nos equivoquemos de compañeros de viaje. Quizá toque estar ahora un poco más aislados, pero que eso no nos lleve a un error fatal.