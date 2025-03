Feijóo acusa a Sánchez de "bordear la falta de democracia" por ocultar a los españoles su plan sobre gasto en Defensa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al presidente Pedro Sánchez "bordear la falta de democracia", por ocultar su plan de Defensa y negarse a someter a la aprobación del Congreso el incremento del gasto militar pactado con la OTAN.

"No se puede adoptar ninguna decisión de Defensa y seguridad sin aprobarlo en el Congreso", ha recalcado Feijóo, "no se puede comprometer ningún gasto, y mucho menos miles de millones de euros, sin la autorización de los españoles expresada en el Congreso".

Y ha añadido: "Llamo la atención al respecto: Estamos bordeando la falta de democracia, estamos claramente ante una anomalía democrática de España en la UE".

Ministerio de Defensa El Gobierno aumentará las Fuerzas Armadas en al menos 7.000 soldados para cumplir sus nuevos compromisos

Feijóo ha hecho estas declaraciones durante una visita a Serrada (Valladolid), en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El líder de la oposición ha aludido así a la ronda de contactos que el presidente Pedro Sánchez mantuvo el jueves con los representantes de todos los grupos parlamentarios (salvo Vox), ante los que eludió concretar los planes para aumentar el gasto militar, que no tiene intención de someter a votación en el Congreso.

En la rueda de prensa posterior ofrecida en la Moncloa, Sánchez dejó caer que en el compromiso de elevar el gasto militar desde el 1,28% al 2% pactado con el resto de socios europeos, va a incluir inversiones de programas de ciberseguridad y lucha contra el cambio climático.

Al respecto, Feijóo ha advertido de que "el PP no va a ser cómplice de esta anomalía democrática permanente de España. Lo lamento profundamente", ha señalado, "si en seguridad y Defensa no hay respeto, nos deslizamos a un barranco de autocracia que espero y deseo no se consolide ni cristalice".

Salvo el PNV, casi todos los socios parlamentarios del Gobierno transmitieron el jueves a Pedro Sánchez que no van a apoyar el aumento del gasto de Defensa pactado con la UE y la OTAN. El partido más beligerante es Podemos, que califica de "señor de la guerra" al presidente del Gobierno.

Feijóo ha constatado este viernes que Sánchez "no tiene mayoría parlamentaria" para aprobar su plan de Defensa. Un plan que, por el momento, "no se conoce o no se atreve a describirlo".

Y ha recordado que otros países como Alemania han convocado elecciones al no poder aprobar los Presupuestos, mientras que en España el Gobierno lleva dos años sin presentarlos (incumpliendo así el mandato de la Constitución).

El Gobierno debe incrementar ahora en cerca de 15.000 millones de euros el gasto militar pero, ha agregado Feijóo, "seguimos sin conocer los compromisos adquiridos, cuál es el dinero, cómo se va a financiar y cómo va a afectar a los próximos gobiernos". Porque la política de Defensa, ha recordado, es una cuestión de Estado que trasciende al actual Ejecutivo.

El PP sospecha que Sánchez pretende elevar el gasto militar mediante modificaciones de crédito, sin pasar por las Cortes, y ha advertido que esos "enjuagues presupuestarios son fraudes de ley".

Algo que, en opinión de Feijóo, "va en contra de la Ley General Presupuestaria, de los principios básicos de gestión presupuestaria y, añado, contra la tradición democrática".

Según Feijóo, estamos ante un Gobierno que "abusa de los reales decretos y de la falta de presupuestos. Es gravísimo, algo que debería llevarnos a elecciones". Porque a su juicio el Ejecutivo "no tiene legitimidad" para comprometer miles de millones de euros en inversiones que afectarán a próximos gobiernos.