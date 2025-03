Eduardo Serra: "A quienes hemos pasado por el Gobierno debería darnos vergüenza no haber gastado más en Defensa"

EL ESPAÑOL publica un serial de entrevistas con los ministros de Defensa de la Democracia. Las conversaciones giran en torno al nuevo orden mundial que se ha estrenado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Todos ellos reflexionan acerca de estas tres cuestiones: la inversión de España en Defensa, el posible envío de tropas a Ucrania por parte de las naciones europeas y las implicaciones de la diplomacia estadounidense en la resolución de la guerra.

Narcís Serra: "Europa debe amenazar a Putin con enviar tropas a Ucrania tras el alto el fuego. Sólo así servirá el gasto en Defensa" (I)

Julián García Vargas: "Sánchez debe pactar el aumento del gasto en Defensa con el PP. Si no, no alcanzaremos la meta" (II)

Gustavo Suárez Pertierra: "No estamos preparados para un ejército europeo, pero sí para un sistema de mando integrado" (III)

Eduardo Serra (Madrid, 1946) es nuestro lince ibérico. La encarnación del consenso. Uno de esos escasísimos políticos que tuvo responsabilidades de gobierno con UCD, PSOE y PP. Hizo lo más difícil, ¡ni Figo!, que fue pasar directamente del Ejecutivo de Felipe González al de José María Aznar. Fue con el PP con el que alcanzó el Ministerio de Defensa.

Calmado pero severo ante los acontecimientos, lleva años sentando alrededor de una mesa a distintos representantes de la sociedad civil para alumbrar las soluciones que no nacen de la política. Es el presidente de "Transforma España" y de la fundación "España constitucional". Consejero de Pharmamar y Ecoener.

Cuando alguien se deja llevar por la ansiedad y augura el fin de la Historia, suele decir:“El emperador Diocecliano, a finales del siglo III, dividió Occidente en seis diócesis. Hispania, Britania, Galia, Italia, Germania y África. En la actualidad, cinco de ellas son los PIB más grandes de Europa”.

Está convencido de que la riqueza de las naciones nace de la educación, a la que define como una mezcla de biología y talento: "Como lo primero no podemos tocarlo, ¡trabajemos lo segundo!". Ahí va Serra, el predicador de los consensos en el desierto.

¿Conseguiremos de veras subir a tiempo el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB?

Es una obligación ineludible. No sólo porque los americanos pagan el 60% de la OTAN, sino porque Europa continuará indefensa si no lo hacemos. Ese es un lujo que un país soberano no puede permitirse. Así que, debemos aumentar ese gasto cuanto antes.

Le diré una cosa: llevo defendiendo aumentar esa partida desde 1977. Después de dejar el ministerio, lo he hecho en todos los sitios en los que he estado. Nos tenemos merecido lo que ha pasado y nos debería avergonzar.

¿Es también una cuestión cultural esa falta de inversión?

España no intervino en las dos últimas guerras mundiales. La última invasión que sufrimos fue en 1808. En cierto modo, es normal que buena parte de la sociedad se haya sentido poco proclive a gastar en Defensa. Yo no echo la culpa a la gente, echo la culpa a los gobiernos.

Sánchez hablaba de cumplir la meta en 2029. Ahora parece que se ha comprometido a alcanzar esa cifra antes, pero no ha especificado cuándo.

Claro, Sánchez hablaba del 29 porque piensa que en el 27 puede estar fuera. No quería asumirlo él, sino que arreara el que llegara después. Estamos inmersos en un sistema donde mandan los ciudadanos, lo cual está muy bien. Por eso echo la culpa a los gobiernos, porque a ellos les correspondía hacer la pedagogía del gasto en Defensa.

Cuando preguntas a la gente... ¿qué es más importante? ¿Un hospital o un carro de combate? La gente dice que el hospital. Sin embargo, nadie ha explicado eficazmente que el carro de combate se necesita para que existan las escuelas y los hospitales. Si queremos ser soberanos, debemos invertir mucho más en Defensa.

Eduardo Serra Rexach fue ministro de Defensa en el primer gobierno de Aznar. Beatriz Donlo

¿Es factible la creación de un ejército europeo?

Eso del ejército europeo... Se viene hablando desde hace décadas. A mi modo de ver, existe una incoherencia. Las fuerzas armadas son la "última ratio"; es decir, el último recurso, lo que se utiliza cuando ya no es posible utilizar nada más.

Esa "última ratio" es muy superior en Francia y Reino Unido porque disponen de fuerza nuclear. Los demás países europeos estamos muy por detrás. Digo que el ejército europeo es una incoherencia porque... ¿están dispuestos realmente Francia y Reino Unido a compartir con Bruselas su armamento nuclear? Hablar de un ejército europeo hoy es como gritar "¡viva Cartagena!".

Vamos a la siguiente pantalla: ¿España debe participar en un envío de tropas a Ucrania tras el alto el fuego para disaudir a Putin?

Es lo que se llama una colaboración reforzada: una operación donde pueden participar unos cuantos Estados miembros, y no todos. Es un buen punto de partida para el proyecto de ejército europeo. Por supuesto que España debe estar. Debemos ser los más europeístas. La situación es como para recuperar lo de Ortega: "España como problema; Europa como solución".

Lo dice como si ya no fuéramos demasiado europeístas.

Lo empezamos a ser con Calvo-Sotelo, que lo tuvo clarísimo. Luego lo seguimos siendo con Felipe y con Aznar. A partir de Zapatero, esa actitud se fue diluyendo. ¡Pero si tenemos en el gobierno a señores que no condenan claramente a Rusia!

¿Cómo está influyendo el regreso de Trump a la Casa Blanca? ¿Cómo describiría este nuevo orden mundial?

Trump no me gusta. Ni mucho ni poco. Trump no es un político, no lo ha sido nunca. Tampoco es un empresario. Es un negociante. Y sólo sabe negociar avasallando. Cuando eres un país de segunda o de tercera, no está mal que avasalles porque, así, quizá consigas arrancar algo a los más grandes que tú. Pero no hay nada peor que ser avasallador cuando se representa al país más poderoso.

Estados Unidos no es sólo el líder mundial. Es el único país con capacidad militar para asegurar cierto orden en el planeta. Tiene sesenta bases fuera de su territorio. Tiene aliados en Europa y en Sudamérica. Cuidado porque avasallar te puede llevar a perder aliados. Habría que preguntarle a Trump: "¿América es más grande estando sola y contra todo el mundo?".