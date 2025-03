Feijóo critica a Sánchez por convocarlo a "un trámite de 20 minutos" sobre Defensa con el "mismo tratamiento que Bildu"

Alberto Núñez Feijóo ha confirmado este viernes que se reunirá el próximo jueves en Moncloa con Pedro Sánchez para abordar la crítica situación internacional provocada por las exigencias de Donald Trump a Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz. Sin embargo, el líder del PP ha criticado al presidente del Gobierno por convocarlo a un encuentro con "tiempo tasado" para discutir un "asunto de Estado" sin saber "de qué quiere hablar" y darle "el mismo tratamiento que a Bildu".

Durante una comparecencia tras un encuentro con mujeres autónomas y empresarias de las Islas Baleares con motivo del 8-M, Feijóo ha explicado que esta mañana Génova ha recibido una llamada de Moncloa detallando que el encuentro con Sánchez durará "20-30 minutos aproximadamente". A continuación ha reprochado la escasa información proporcionada por el Gobierno para hablar de lo que les han trasladado como "el momento geoestratégico más complejo y difícil de las últimas décadas, la seguridad de Europa y las invesiones multimillonarias que la UE va a obligar a hacer a España".

"Hace quince meses que el presidente no habla con el primer partido de España, que no nos dirige la palabra. Y ahora lo hace por necesidad y por obligación, porque tenemos un gran desafío y porque no tiene los apoyos necesarios para hacerle frente", ha enunciado Feijóo. "La paz y la seguridad que exigimos los europeos exige más transparencia y decisiones que no comprometan la seguridad de los españoles desmantelando compentencias en extranjería e inmigración", ha continuado, en referencia al pacto presentado esta semana por el PSOE y Junts per Catalunya.

Unión Europea Sánchez acelerará el gasto en defensa para llegar al 2% antes de 2029 tras la presión de la UE y la OTAN

Feijóo ha solicitado un informe previo y detallado a Moncloa, "que aporte un mínimo de luz", sobre los temas a tratar en su cara a cara con el líder del Ejecutivo, que el jueves, desde Bruselas, anunció la ronda de contactos con todos los grupos políticos a excepción de Vox: "La seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos. Si Sánchez quiere ese planteamiento será bajo su responsabilidad exclusiva".

El presidente del PP ha incidido en que aunque Sánchez "puede que esté acostumbrado a tratar con sus socios en 15 minutos", su formación y el PSOE "deberán hablar largo y tendido en seguridad y Defensa". "Acudiré, por supuesto, a esa reunión, pero no me gustan frivolidades en asuntos serios", ha cerrado, reclamando de nuevo una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar cuál es la postura de España en esta materia y con qué recursos y aliados cuenta para un incremento del gasto militar.

Otra imagen de Feijóo durante el acto en Palma. Isaac Buj Europa Press

Precisamente en Bruselas, tras reunirse con los jefes de Gobierno y de Estado del los Veintisiete, Sánchez anunción que acelerará el gasto militar para alcanzar el objetivo vigente del 2% del PIB antes del año 2029, que era el calendario que manejaba el Ejecutivo español. No obstante, no ofreció fechas posibles, sino que se llegará a esa cifra "lo antes posible". España está ahora mismo en última posición en gasto militar entre los 32 países de la OTAN: apenas llegó al 1,28% del PIB en 2024.

Día de la Mujer

Durante el acto celebrado en Palma con motivo del 8-M, Feijóo ha propuesto ampliar en dos semanas el permiso de maternidad por lactancia a las mujeres autónomas, con el objetivo de equiparar este derecho de las trabajadoras asalariadas. Se trata de una de las medidas que contempla el Plan de autónomos en el que trabajan los populares y que busca romper la desigualdad en el mercado laboral femenino.

"Iniciar un negocio e iniciar una familia son dos cosas muy complejas todavía en España. Penalizar a las mujeres que hacen las dos cosas a la vez no tiene sentido", ha considerado Feijóo, agregando que "desde luego, no es nada progresista ni nada feminista".

El líder del PP ha reivindicado la igualdad "real y efectiva" entre hombres y mujeres frente a la "hipocresía" del Ejecutivo actual y ha asegurado que "lo que necesita la igualdad es un cambio de Gobierno". En este sentido, también ha arremetido contra Sánchez al considerar que quien "más ha predicado por la igualdad en la pancarta es el que más ha desprotegidos a las mujeres con leyes nocivas".