Calvo defiende el feminismo clásico ante el 8-M: "El sexo biológico existe, determina y condena a muchas mujeres"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha recalcado este viernes que "el sexo biológico existe, importa, determina y condena a muchas mujeres", mientras que "construir el género es una cárcel para todos".

La exvicepresidenta del Gobierno ha defendido de este modo el feminismo clásico, en la víspera del 8-M, frente a la teoría queer que niega la existencia del sexo biológico, lo presenta como una "construcción social" o una decisión personal, que puede variar a lo largo de la vida. Dos corrientes de pensamiento que hoy pugnan en el seno del PSOE.

Calvo ha pronunciado estas palabras en Madrid, durante la clausura de las IV Jornadas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Mujer y participación política.

Su ponencia ha sido presentada por José Félix Tezanos, quien ha recordado que fue ella quien le colocó como presidente del CIS: "Es una de las personas más inteligentes que conozco", ha constatado Tezanos.

Durante su intervención, Carmen Calvo ha lamentado que no hubo ninguna mujer entre los ponentes de la Constitución española de 1978, y ha mostrado su deseo de que sea reformada en 2028, con motivo de su 50 aniversario, para introducir "el principio rector superior de que los hombres y mujeres son iguales" en derechos.

También ha advertido sobre la ola adversa al feminismo que crece entre muchos jóvenes varones, a los que ha dirigido la siguiente pregunta: "¿Cómo se te va a ocurrir ser demócrata, pretendiendo vivir en términos absolutamente arcaicos tus relaciones personales con las mujeres?"

"Quieren todo lo bueno de este mundo", ha interpretado sobre el pensamiento de los jóvenes, "y que ella tenga sueldo, no vaya a tener que mantenerla, pero que se comporte como su bisabuela y, si es posible, con el cuerpo de la Miss Mundo". Hay mucho camino por recorrer, ha advertido.

La exvicepresidenta del Gobierno ha considerado que políticos como Donald Trump o Javier Milei no cuestionan la democracia, sino el propio concepto de "igualdad".

"Esto lo inventó Berlusconi hace 30 años", ha comentado, "ya tengo todo, ¿qué me puedo comprar? Me voy a comprar el Gobierno".

"Lo que discuten estos líderes", ha añadido, "no es tanto la democracia, que les puede servir instrumentalmente, sino la idea de la igualdad: con todo el dinero y las empresas que tengo, ¿cómo va a poder ser que 50.000 idiotas en no sé qué pueblo me tumben un escaño? Lo que tienen en la cabeza es que no somos iguales".

A lo largo de los siglos, antes de poder participar en política, ha recodado Carmen Calvo, las mujeres sólo tenían tres salidas: casarse, dedicarse a la prostitución, o meterse a monja.

Según estos "estereotipos casi bíblicos", la casada era "la mujer obediente, la prostituta la mala, y las que se iban al convento no eran de este mundo".

Aunque "la inmensa mayoría de las mujeres" que decidían entrar en una orden religiosa, ha argumentado, era por "por una razón absolutamente contundente: para no tener que parir, porque moríamos en los partos, con 17 o 20 años. Era la única manera de que la mujer pudiera vivir hasta los 40 o 50 años".

Por ello, ha presentado la decisión libre de no ser madre, como uno de los grandes hitos de la liberación de la mujer. Porque "va a ser muy complicado ser madre de ocho chiquillos y ser vicepresiantda del Gobierno".

Tradicionalmente, "el sentido de la vida de una mujer era ser madre, te morías por los partos, no hay guerra que iguale a las muertes de mujeres en los partos".

Sin embargo, cuando nace el niño, "¿sabes lo que es que, de la noche a la mañana, tu vida ya es tuya?", se ha preguntado dirigiéndose al público, "tienes que hacerte responsable de otro ser humano y sacarlo adelante, hasta que se organiza por sí mismo".

"Y después del parto se te viene un lío hormonal de narices, y ahora no puedo ir ni al baño porque el niño llora", ha comentado Carmen Calvo, "esto lo hemos vivido las mujeres calladitas, como si no tuviera mérito".

Y ahora, ha señalado la exvicepresidenta, "cuando empezamos a explicar la conmoción que esto significa, te dicen que cambies el chip de los últimos milenios: no es tan importante, por 20.000 euros te compramos el niño".

"Ahora que empezamos ese camino", ha abundado, "te dicen: el niño te lo compramos. ¿Y no va a tener derecho a saber quiénes son sus padres biológicos?" Le llaman "gestación subrogada, como si estando embarazada pudiera ir otra al parto por ti", pero esta práctica "tiene que ser ilegal", ha sentenciado Carmen Calvo.