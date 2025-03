Ana Redondo denuncia el "sesgo machista" de algunos jueces: "Generan alarma y no entienden que el consentimiento es clave"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera que "a veces es difícil respetar la independencia judicial y al Poder Judicial" cuando hay casos de "sesgo machista" en las actuaciones de algunos jueces después de que esta semana un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajara casi cinco años la pena de un hombre que violó a una niña de 13 años porque aparentaba que podía tener más de 16.

"Todo esto es tremendo", ha opinado este jueves Redondo, que considera que este tipo de situaciones "generan alarma en la sociedad" y la alejan de un Poder Judicial que debería tener "mayor formación en valores y feminismo".

Esta semana un juez de Navarra rebajó de 13 a ocho y medio años de prisión la condena bajo el argumento de que el acusado, que violó a la menor, "pudo razonablemente" creer que la niña tenía más de 16 años. Los motivos, su altura y su peso: medía 1,68 metros y pesaba 71 kilos. Además, estaba acompañada por una joven de 17 años, llevaba tres preservativos encima, estaba en estado de embriaguez y una testigo de los hechos aseguró que la víctima "tendría unos 20 años".

"Es difícil respetar la independencia judicial cuando encontramos estas actitudes", ha afirmado en TVE, criticando que estas "actitudes machistas y con sesgo" no deberían estar incorporadas, en ningún caso, en un interrogatorio ni en el criterio de un juez que, en sus palabras, debe ser "imparcial y objetivo" y atenerse "a las pruebas tal y como están" en todo momento.

Y ha ido a más, ya que considera que hay "muchos jueces que no han entendido que el consentimiento es esencial" y que la víctima, en este caso la menor de 13 años, no debe ser cuestionada. En este sentido, la ministra de Igualdad ha denunciado que existen magistrados que no ponen el foco en el agresor y sí en la víctima, provocando que la sociedad se aleje cada vez más del Poder Judicial.

"No se puede estar cuestionando sistemáticamente a la víctima. Hay que poner el foco en el agresor, hay que interrogar al agresor, si quieren con dureza al agresor, no a la víctima. Yo sí que considero que este tipo de actuaciones alejan a la sociedad de una Justicia que debería ser una Justicia igualitaria, una Justicia feminista", ha añadido.

Con estas palabras, la ministra de Igualdad no sólo se ha referido a la rebaja de la pena de cárcel del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, también al polémico interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá en el caso de la presunta agresión sexual por parte de Íñigo Errejón.

Además, cree que "la sociedad española ha cambiado, ha evolucionado, ha entendido que el consentimiento es esencial en las relaciones personales, en las relaciones sexuales y que la víctima no se tiene por qué cuestionar".

Caso Rubiales

Preguntada por el recurso de la Fiscalía en el caso Rubiales, la ministra de Igualdad cree que es "muy oportuno", sobre todo si ha habido "falta de consideración" de determinadas pruebas y declaraciones que "eran relevantes para el proceso".

"Si se ha producido esa obviedad de determinadas pruebas importantes, es necesario que se revise todo con profundidad", ha apuntado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este jueves que se anule el juicio celebrado contra el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol -que fue condenado a 18 meses de multa por agresión sexual- y que se celebre otro con un magistrado "no viciado, cuanto menos, de apariencia de parcialidad".

En su recurso, la fiscal Marta Durántez pide a la Sala de lo Penal que declare la "nulidad de la sentencia por indefensión y arbitrariedad", instando a que se dicte una nueva en el que se valoren "todos los medios de prueba admitidos y practicados".