Ayuso culpa al Gobierno de no poner seguridad a su pareja en el juzgado como con Begoña Gómez: "Le han agredido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con dureza tras la comparecencia de su pareja Alberto González Amador ante la Justicia, denunciando que ha sido víctima de una agresión por parte de un cámara de televisión a la salida del juzgado.

Según Ayuso, el incidente se ha producido porque, tanto a la salida como a la entrada del juicio, no estaban activadas las medidas de seguridad adecuadas. Por eso, ha culpado directamente a la Delegación del Gobierno, institución encargada de coordinar estos operativos especiales.

"Me ha gustado verle entrar por la puerta, y no por el garaje, como hacen los familiares de otros políticos", ha afirmado Ayuso, en referencia a que su pareja no ha recibido un trato diferenciado al comparecer ante la justicia, como si ocurrió con la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez que entró en coche hasta el parking.

❗️González Amador, novio de Ayuso, sufre un fuerte impacto a la salida de los juzgados: un cámara golpea su cabeza



A reglón seguido, la presidenta ha insistido en que su pareja, Alberto González Amador, ha sido "agredido por un cámara". "No se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad", ha trasladado Ayuso en declaraciones a los periodistas desde Extremadura.

Así, la dirigente ha criticado que todo valga en torno a ella y ha culpado al delegado de Gobierno, Francisco Martín, por no haber sido "capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras".

"Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?", se ha preguntado.

Sobre la negativa de su pareja a declarar sobre los delitos fiscales que se le investigan, uno de falsedad documental en relación con un presunto fraude tributario, Ayuso ha afirmado que no se trata de que no haya querido, sino de que "no puede".

En un tono más político, la presidenta madrileña ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que el proceso judicial que afecta a su pareja es utilizado como cortina de humo para tapar otros escándalos.

"Lo que me preocupa es el Estado de derecho en España, sin separación de poderes ni garantías para los ciudadanos. Me espero cualquier cosa, pero quiero que quede claro que al único que beneficia esto, para prolongarlo, es a Pedro Sánchez, que con ello tapa sus casos de corrupción".

Ayuso ha vuelto a insistir en que la investigación fiscal a su pareja es "un caso de persecución política" que está organizado desde la Moncloa con las instituciones del Estado.

"Porque están metidos en el medio el PSOE, el fiscal general del Estado, el fiscal que ahora ha cambiado de criterio, el fiscal que depende del señor Ortiz, es decir, fíjense la imparcialidad del proceso, la Abogacía del Estado… ahora ya se ha metido por medio partidos políticos".

El contexto del caso

Tal y como ha publicado este mismo lunes EL ESPAÑOL, el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido su derecho a no declarar ante la juez que le investiga por dos supuestos delitos de fraude fiscal.

Este lunes, por quinta vez, estaba citado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Pero el empresario, por consejo de su letrado, ha optado por no declarar, ya que la Audiencia Provincial aún no ha resuelto si amplía la investigación contra él a delitos diferentes a los dos fraudes fiscales por los que ya le investiga la juez Inmaculada Iglesias y que suman un total de 350.000 euros.

Al inicio de su comparecencia, prevista para las diez de la mañana, la defensa de González Amador ha solicitado a la magistrada la suspensión de la declaración, bajo el argumento de que, como aún no ha resuelto la Audiencia, de celebrarse, se vulnerarían los derechos de su representado. La juez se ha negado a ello y González Amador, por tanto, no ha declarado.