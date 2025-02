Las confesiones de Monedero en una entrevista: "Cuando sales a ligar, ¿qué mirada hace que vean que eres un baboso?"

Antes de ser denunciado públicamente por acoso a varias mujeres, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero se sinceró en una entrevista en el programa Las Chicas de la Cadena Ser, en la que aseguró que estaba intentando corregir sus comportamientos machistas.

Ante las cuatro colaboradoras del programa, Monedero lanzó una pregunta al aire: "Cuando la gente sale a ligar, ¿cuál es la mirada que dices: este es un baboso?"

"No me lo puedo creer", alegó la presentadora, "que vosotros no sepáis cuándo estáis siendo pesados, cuándo estáis siendo babosos, cuándo estáis molestando... Nosotras lo detectamos muy rápido".

El ideólogo de Podemos se mostró de acuerdo: "Claro, es que los chicos nos hemos acostumbrado a estar en una situación de poder".

Esta semana ha trascendido que la Universidad Complutense ha abierto una investigación interna, después de que una alumna denunciara a Monedero por presunto acoso sexual.

Y han salido a la luz varios testimonios de mujeres pertenecientes o próximas a Podemos (como la exeurodiputada Lola Sánchez Candentey) que le señalan por comportamientos de "violencia machista".

En otro momento de la entrevista, que se emitió en la Cadena Ser en agosto de 2018, Monedero explicó lo siguiente: "Una de las cosas que he aprendido a partir de la sentencia de La Manada, y ya tengo una edad", dijo ante las cuatro presentadoras del programa, "es que para los hombres violación es cuando hay una penetración vaginal. Y si no la hay, no".

En cambio, aclaró, "una mujer vive cualquier agresión como una violación. Pero claro, como el Código Penal lo hemos hecho los hombres... ¡Es terrible!"

Durante la conversación, se abordó el gesto machista que Monedero había mostrado en público, al sujetar con ambas manos a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a las puertas del Congreso de los Diputados, para mostrarle su alegría por la moción de censura que había desalojado del poder al Gobierno de Rajoy.

"No era mi intención hacer un gesto machista. Lo que me tocaba era disculparme", reflexionó Monedero al ser preguntada por las colaboradoras del programa.

Según explicó, considera a Sáenz de Santamaría "una señora cruel" y pretendía explicarle que "me alegro mucho de que os vayáis. Habéis robado hasta las cucharillas, habéis echado a miles de personas de sus trabajos, a miles de jóvenes. De 200 millones presupuestados contra la violencia de género, sólo habéis gastado 20".

No obstante, aclaró el fundador de Podemos durante la entrevista, "yo aprendo todos los días a darme cuenta de que tengo comportamientos machistas (...) soy consciente de que no tenía que haber cogido por los hombros a Soraya. Y me he dado cuenta de que, ese gesto que hago con cierta asiduidad, algunas mujeres me dicen: no quiero que hagas eso".

"Digo, pues a lo mejor estoy molestando a las mujeres sin darme cuenta", reconoció, "lo he aprendido y soy mejor persona".

En una entrevista exclusiva a EL ESPAÑOL, la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Candentey explicó que se vio obligada a abandonar la fiesta de cierre de campaña de las elecciones europeas de 2014, porque se sintió acosada por Monedero.

"Esas tácticas que utiliza este señor son muy viejunas. Son de viejo verde, como también se le llamaba dentro de Podemos", expuso Lola Sánchez, "él no te seduce, te arrincona".

Y añadía: "Se mete en tu espacio personal, te toca, te toquetea. Primero te pone la mano en el hombro, pero luego va bajando y entonces la tiene en el brazo, que casi te está tocando la teta".

Lola Sánchez afirma que todos en Bruselas (donde compartía Grupo Parlamentario con Pablo Iglesias) conocían estas conductas de Monedero, donde era habitual el comentario de que "un día nos van a meter en un lío gordo". "Todos lo sabían", recalca la exeurodiputada.

Podemos asegura que apartó a Monedero de todos los actos del partido en septiembre de 2023, tras recibir dos denuncias internas de dos mujeres, que acusaban a Monedero de "violencia sexual".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha argumentado que esta situación no se hizo pública, para atender el deseo de ambas mujeres, que habían pedido "confidencialidad".

Carlos Luján Europa Press Belarra dice que Podemos no hizo públicas las denuncias contra Monedero por petición de las víctimas: "Actuamos bien"

Sin embargo, según ha revelado La Sexta, Juan Carlos Monedero siguió participando en el chat interno del Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección del partido.

Y continuó presentando su programa La Frontera en Canal Red, el canal de Youtube que dirige Pablo Iglesias, hasta cuatro meses después. En enero de 2014, Monedero hizo público que abandonaba Canal Red, aunque atribuyó esta decisión a discrepancias políticas con Iglesias.