Podemos apartó a Monedero de "toda actividad" del partido por dos denuncias de "violencia sexual" en septiembre de 2023

Podemos ha confirmado este jueves que apartó al cofundador de la formación Juan Carlos Monedero de toda la actividad del partido cuando tuvo conocimiento en septiembre de 2023 de testimonios contra él de violencia sexual.

El partido defiende que actuó "desde el primer minuto" en el momento que tuvieron conocimiento de estas denuncias y que recibió por esas fechas un correo electrónico el 12 de septiembre de ese año con el testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser considerados violencia sexual, entre ellos tocamientos.

En las mismas fechas, varios miembros de la dirección de Podemos recibieron el testimonio de otra mujer víctima de violencia sexual por parte de Monedero en la pedía "expresamente" una actuación a nivel interno para que dejara de participar en actos del partido.

Podemos trasladó el contenido del primer mensaje a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante una vía "confidencial y segura" para aportar testimonios concretos de los hechos, pero desde la formación aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer. Mientras esto se dirimía, Podemos dejó de convocarle a las actividades del partido y recalcan que desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección.

Manoseos, comentarios inapropiados...

De hecho, el email de la mujer que señala a Monedero fue respondido a fecha 12 de septiembre de 2023 por la Secretaría de Feminismos de Podemos que dirigía Ángela Rodríguez Pam, que en ese momento era Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género en el Ministerio que presidía Irene Montero.

En contenido de esos emails, a los que ha tenido acceso elDiario.es, denuncian que Monedero se dedicaba "a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas". Dichos comportamientos, incluían, "agarrar por detrás rodeando con los brazos, realizar tocamientos en cintura y trasero", "comentarios inapropiados" e "intentos de besar a una compañera estando ebrio".

Esta mujer denunció también en su correo electrónico que antes de ponerse en contacto por esta vía con la dirección buscó otros cauces como ayuda dentro de la formación, es decir, entre sus miembros. "Hay chicas que han pedido directamente a personas que intervengan y sólo les dicen que lo hagan público, pero que no pueden ir contra un amigo", explica.

Tras tener conocimiento de ambos testimonios, Podemos dejó de contar con Monedero. Él mismo publicó un mensaje en redes sociales el 14 de septiembre, dos días después del email, para anunciar que dejaba la dirección del Instituto República y Democracia (antes Instituto 25M), vinculado a la formación morada, sin explicar los motivos. Ione Belarra le agredeció públicamente su "incansable trabajo".

Desde Podemos subrayan que la prioridad de la organización "ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres, además de reconocer a aquellas que han ofrecido su testimonio y respetar sus decisiones", y reitera su compromiso de "actuar de forma contundente ante cualquier indicio de violencia".

La reacción de Monedero

Tras salir a la luz las acusaciones de presunto acoso sexual, Monedero ha afirmado que lleva 12 años sufriendo "denuncias falsas" por "rumores" orquestados para hacerle daño y que no le parece "justo" verse salpicado por estos temas cuando él es un defensor del la Ley solo sí es sí' y tiene claro que cualquier relación se basa en el consentimiento.

En un mensaje en redes sociales, Monedero relaciona estas informaciones con la circunstancia de que Podemos está "subiendo en las encuestas". "No sé si tendrá que ver, pero me temo que sí". Y ha alertado de que hay tipo de acusaciones que son "eficaces" porque "desaparece la presunción de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable". "Eso forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto", ha ahondado.

Posteriormente, ha desgranado que siempre se pueden hacer mejor las cosas en materia de feminismo, pero deja claro que ha defendido y cree en la Ley Solo sí es sí' que hace a todas las personas mejores y marca " muy claros los límites en nuestras relaciones: si no hay consentimiento, se terminó".

"Seguramente nos falta ser más sensibles y aprender a ponernos más en el lugar de la otra persona. La empatía relacional es una asignatura siempre pendiente. Intentar mejorarla cada día. Y es bueno que se hable con seriedad de consentimiento", ha señalado.

Sin embargo, ha desgranado que "cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible", pues "algo tan sensible no puede ser un arma para desacreditar a adversarios políticos porque tergiversa la realidad y confunde a la opinión pública".