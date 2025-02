Sumar se abre ahora a aumentar el presupuesto de Defensa siempre y cuando no tenga un fin "belicista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vuelve a encontrar con un problema político pendiente de resolver: quiere seguir aumentando el gasto militar, porque así lo tiene comprometido, pero sus socios de coalicion y parlamentarios lo rechazan.

Todos, excepto Sumar, que parece cambiar ligeramente su postura. O al menos la matiza. La coalición de Yolanda Díaz se mostró este martes dispuesta a aumentar la inversión en Defensa en este nuevo contexto internacional, siempre y cuando se haga sin un fin estrictamente "belicista".

Moncloa lleva años argumentando que debe cumplir con el compromiso firmado con la OTAN para llegar al 2% del PIB destinado a gasto militar, pero aún está en el 1,28%. España es el país más rezagado en gasto militar dentro de la OTAN y la UE, y por el momento, Sánchez no tiene Presupuestos, ni se esperan.

Hasta ahora, Sumar, al igual que ERC, EH Bildu o Podemos, se oponía frontalmente a elevar la inversión militar. A juicio de los de Yolanda Díaz, Europa debe tener más "autonomía estratégica" y las decisiones que adopte en Defensa no deben defender de quien mande en la Casa Blanca.

Pero, si hace un año se mostraban totalmente en contra de un aumento presupuestario, ahora al menos no cierran la puerta. La portavoz del grupo, Verónica M. Barbero, dijo este martes en rueda de prensa que "no se trata de gastar más, sino de gestionar mejor", pero, a renglón seguido, y a preguntas de los periodistas, no negó un posible apoyo a una mayor inversión.

¿El motivo? El escenario internacional está "muy abierto" y hay que ver qué "derroteros toma", sobre todo ahora, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y las conversaciones entre este país y Rusia para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, añaden fuentes de la dirección del grupo parlamentario.

ERC esperará

Otro de los socios del bloque de investidura también se mostró más cauta sobre un posible aumento en el gasto militar. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, dijo que su formación está a la espera de escuchar a Sánchez en el Parlamento para posicionarse sobre el asunto.

La posición de los independentistas catalanes hasta ahora era clara. La manifestó el propio Rufián en abril del año pasado: dijo que "la disuasión es un error como demuestra la historia" y la "escalada armamentística no es propia de un Gobierno progresista". Sin embargo, este martes a su llegada al pleno Rufián no reafirmó su postura. Simplemente se limitó a demandar "más eficiencia" en el presupuesto.

Por el momento, su formación esperará las explicaciones de Sánchez en la Cámara Baja tras la participación del presidente en la reunión de líderes europeos celebrada el lunes en París.

Podemos, por su parte, sí que deja claro que su formación se opondrá a cualquier iniciativa que suponga seguir con la "escalada bélica" en Ucrania, sobre todo si ello supone "un aumento del gasto" y por tanto "recortes" en áreas sociales como educación, sanidad o pensiones.