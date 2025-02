Sánchez pide que "unos pocos ricos" no gobiernen el mundo y se reivindica ante el Papa como adalid "contra la pobreza"

🚨At the #TaxJustice @VaticanNews, 🇪🇸PM @sanchezcastejon delivered a powerful call to action:

1️⃣ Build on last year’s #G20 breakthrough to tax the super-rich.

2️⃣ Push for a #UNTaxConvention.

3️⃣ Ensure corporate giants pay taxes where they generate profits.#TaxThePower now 💪 pic.twitter.com/MOgDNBQpPO