Montero matiza sus palabras tras llamar "populista" a Yolanda Díaz: "Cualquier frase se malinterpreta en lo personal"

María Jesús Montero ha rebajado la tensión en el Gobierno al matizar sus palabras sobre Yolanda Díaz, a la que acusó de "caer en discursos populistas" en su propuesta de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Parece que cualquier frase se interpreta en el ámbito personal, no era ni mucho menos mi intención", ha dicho.

La ministra de Hacienda, no obstante, ha insistido en defender la necesidad de hablar de "pedagogía fiscal" siempre que se hable de bajada de impuestos. "Es lo que dije, sin más polémicas, ni ningún tipo de discrepancia dentro del Gobierno", ha añadido.

Es su respuesta ante la propuesta de la líder de Sumar de que aquellos que cobren el SMI sigan sin pagar IRPF, pese a superar el mínimo exento al llegar a los 1.184 euros.

Guillermo Morales / Europa Press Hacienda presentará un modelo para la condonación de deuda de las CCAA en el Consejo de Política Fiscal del 26 de febrero

En una atención a medios desde Castellar de la Frontera (Cádiz), Montero ha vuelto a insistir este jueves en el mismo argumento. "Dije que cada vez que hablemos desde la izquierda de algo relativo a bajada de impuestos lo acompañemos de pedagogía fiscal para que los ciudadanos contribuyan de forma progresiva".

"Habitualmente no entro en ningun tipo de calificación con compañeros de Gobierno con los que tengo una excelente relación. Ayer no me refería a ella, me refería al discurso", ha recalcado.

Por el momento, no ha aclarado cómo se concretará la subida del SMI y si habrá una exención para los que lo cobren. "Cuando el Gobierno apruebe el SMI ya se anunciarán las medidas que correspondan para acompañarla. Por tanto, cada cosa a su tiempo", ha zanjado.

Deuda de las comunidades

En otro orden de cosas, María Jesús Montero ha pedido a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas en las que gobierna el PP, que acepten la quita de su deuda.

Será una de las medidas que proponga en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero. "A cualquier familia o empresa que se le dé la opción de que le condonen sus deudas y se puedan ahorrar las intereses, la respuesta sería sí", ha dicho.

"El esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España debería ser correspondido por parte de las comunidades autónomas con el apoyo a esa propuesta", ha dicho.

Cabe recordar que la condonación de la deuda a Cataluña es uno de los compromisos de investidura firmados con ERC y que ahora el Gobierno plantea extender al resto de las comunidades autónomas.

Montero ha indicado que las comunidades podrán conocer los detalles "en profundidad" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cita que se ha convocado con un mes de retraso.

Pide "respeto" para David Sánchez

Paralelamente, ha pedido "respeto" para David Sánchez tras renunciar a su puesto en la Diputación de Badajoz. "Los tribunales terminarán dando la razón a lo que hemos dicho siempre, que es un bulo, es una mentira que terminará en nada y que mientras tanto hace sufrir a personas particulares", ha incidido.

También se ha manifestado sobre las palabras de Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, que señaló la "obligación" de España de recibir a gazatíes, en cuya "salida voluntaria" ya ha empezado a trabajar Israel.

Montero se ha situado en la línea del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha asegurado que "España es soberana y nadie nos dirá lo que tenemos que hacer".

La ministra de Hacienda ha asegurado que le parece "prematuro" y es "un disparate estar hablando de dónde van a ir estas personas" porque no contempla que la salida de los gazatíes de la Franja vaya a "ser una realidad".