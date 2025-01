Junts no apoyará el 'ómnibus' de Sánchez si no presenta por separado un decreto sobre IMV, pensiones, dana y transportes

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha instado este lunes al Gobierno a que aproveche el Consejo de Ministros de mañana para aprobar un decreto que incluya medidas sociales, entre ellas la revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital, las bonificaciones al transporte público y las ayudas para damnificados por la dana.

Si lo hacen sus siete diputados votarán a favor en el Congreso de los Diputados, mientras, desde el Gobierno, Yolanda Díaz ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve "cuanto antes" al Consejo de Ministros, si puede ser "mañana mismo", el decreto ómnibus rechazado la semana pasada "tal cual está" y "sin trocear", como piden no sólo los de Junts, también el PP.

"La pelota está en el tejado del Gobierno del PSOE. Mañana hay Consejo de Ministros. Si presentan un decreto de medidas sociales individualizado, mañana se revalorizarán las pensiones, mañana habrá bonificaciones al transporte público, ayudas para la dana y todas las previsiones para el ingreso mínimo vital", ha afirmado Rius en rueda de prensa.

"Sólo hace falta que el Gobierno español mueva ficha. (...) Sánchez lo tiene fácil", ha insistido, para remarcar que es el Gobierno el que tiene en su mano "aprobar estos avances sociales".

Tal y como ha explicado Rius, el PSOE "ya conoce y sabe nuestro posición", por lo que tiene "la solución" para salir de este "atolladero". "Y eso es la aprobación de un decreto social", ha afirmado.

Este nuevo decreto individualizado que debería presentar el Gobierno, remarcan desde Junts, tendría que integrar las medidas sociales que incluía el ómnibus y entre las que también figuran las ayudas para los damnificados de la dana o la actualización del Ingreso Mínimo Vital.

Sin embargo no se incluirían en esas medidas sociales ni la prohibición del corte de suministros básicos ni la suspensión de los desahucios a los hogares vulnerables -dos puntos clave para Sumar, Podemos, ERC y BNG-, ya que para Junts estos últimos son "ocupaciones delincuenciales".

Los "puentes" con ERC

Sobre si hay ya negociaciones entre PSOE y Junts, Josep Rius no ha aclarardo nada. Tampoco sobre si ya se han puesto en marcha los espacios de trabajo coordinado con ERC pactados tras la reunión entre el presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el líder republicano, Oriol Junqueras, que tuvo lugar el pasado día 16 de enero en Waterloo (Bélgica).

Aun así, Rius ha reiterado la voluntad de "rehacer estos puentes" entre ambas formaciones independentistas y empezar a llevar a cabo este trabajo de coordinación.

Yolanda Díaz culpa al PP, no a Junts

Desde el Gobierno no parecen muy por la labor de escuchar a Junts. Este lunes Yolanda Díaz ha pedido a Sánchez que lleve "mañana mismo" al Consejo de Ministros el mismo decreto ómnibus que tumbó la semana pasada el Congreso. Y que lo haga "tal cual está" y "sin trocear".



La ministra ha instado a los populares a "no jugar con la vida de la gente", descargando así en el PP toda la responsabilidad de que este decreto no saliera adelante.

"No derriba el decreto Junts, lo derriba quien tiene en su mano más de un centenar de diputados", ha dicho en un acto en Madrid, antes de recordar que el partido que lidera Carles Puigdemont sólo tiene siete votos.

A la pregunta de si van a permitir que 12 millones de jubilados vean reducida la pensión, ha respondido: "Quiero ver que el PP vote en contra de nuevo de este decreto, porque les va a salir caro", ha advertido.