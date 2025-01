Pedro J.: "A España le convienen unas elecciones y a Sánchez también. Tiene más opciones de ganar ahora que en dos años"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha participado este jueves en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica, donde ha analizado la actualidad política, marcada por el fracaso del Gobierno en el Congreso, que ha tumbado el decreto ómnibus y el gravamen a las energéticas.

Ante la falta de apoyos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y su incapacidad para aprobar los Presupuestos Generales o medidas concretas, Pedro J. Ramírez ha manifestado que "a España le conviene que haya unas nuevas elecciones generales para tener la posibilidad de contar con un Gobierno viable". También ha asegurado que esta decisión podría beneficiar al propio Sánchez ya que tendría "más posibilidades de poder ganar unas elecciones, cosa que no ocurrió en 2023, de las que tendría dentro de dos años".

El director de EL ESPAÑOL ha opinado que "la economía no va a ir mejor dentro de dos años, ni los procesos penales abiertos, ni la relación con sus socios", que se encuentra muy desgastada, especialmente con el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. "Además, no sería lo mismo para Sánchez comparecer ante las urnas tras estar 7 años en el Gobierno que si llegara a consumir su mandato y buscara perpetuarse 13 años en el poder", ha añadido.

Pedro J. Ramírez ha explicado que hay dos cosas que impiden a Sánchez convocar elecciones. La primera es "lo mucho que le gusta mandar, que no tiene nada con gobernar"; y la segunda el "entramado de intereses creados, de gente que piensa que su posición política, económica y mediática está en riesgo" si se celebran unos nuevos comicios generales. Y ha apuntado que el presidente del Gobierno tampoco tiene "ningún escrúpulo en el ámbito empresarial para dar los pasos que le convengan".

El director de EL ESPAÑOL también ha criticado los "argumentos que dan vergüenza ajena" y que ha utilizado al Gobierno para tratar de justificar su derrota en el Congreso: "Ayer se activó el botón para que se empiece a decir que han dado una patada en el culo de los españoles. Es absurdo plantear que el Gobierno pierde una votación por culpa de la oposición cuando ni siquiera se le ha pedido su apoyo".

Además, Pedro J. Ramírez ha recordado que todos los sondeos dan al PP más escaños que los "escuálidos" que tiene el Gobierno de coalición. "Es mucho más verosímil un Gobierno del PP en solitario de lo que lo era el Gobierno Frankenstein de Sánchez", ha afirmado.

En su intervención, ha asegurado que "la gran contradicción del momento, y lo que Sánchez no va a conseguir, es que pueda jactarse de la normalización en Cataluña y al mismo tiempo aceptar el discurso de la necesidad de normalizar la situación en Cataluña de otra manera, que es la que pide Puigdemont".

Por último, el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, ha advertido sobre el deterioro de la situación política: "Cuidado con las palabras frenéticas, que son siempre la antesala de las conductas frenéticas". "Hablo del riesgo de que haya una acción reacción, y así termina de manera recurrente la historia de España", ha añadido. "Siempre he dicho que el primer pacto de Estado que necesitamos es el de la buena educación. Tenemos que volver al espíritu de la Transición al menos en ese ámbito".