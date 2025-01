El Gobierno responde a Trump: "España no es uno de los BRICS ni un país emergente. Somos el motor económico de la UE"

Después de que Donald Trump haya confundido a España con un país de los BRICS, el Gobierno no dudado en reaccionar al asegurar no sólo que "España no es país emergente" sino el "principal motor de la economía de la Unión Europea".

Así ha respondido este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, al presidente de Estados Unidos después de que este confundiera a nuestro país como un miembro de los BRICS, cuyas siglas vienen de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

España en inglés es 'Spain', de manera que el republicano podría haber cometido un error con la última letra de esta organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes y que se ha constituido como un espacio internacional alternativo al G7.

"España no es un país de los BRICS, no es un país emergente. Desconozco si la afirmación de Trump es una confusión o no", ha señalado Alegría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha afirmado, además, que "España es un socio fiable" en lo que respecta al tema de los aranceles y que somos "el principal motor económico de la UE". Por ello ha emplazado a "seguir trabajando para mantener la estrecha relación que teníamos con la Administración Biden".

La confusión de Trump

En el Despacho Oval, al ser preguntado sobre la aportación de menos del 5% de varios países de la OTAN a la Alianza Atlántica, incluido España, Trump afirmó este lunes que nuestro país forma parte de los BRICS.

"Creo que España está muy por debajo. Y, sin embargo, son de los BRICS. (...) Y, si los BRICS quieren hacer eso, está bien, pero vamos a imponer al menos un arancel del 100% a los negocios que hagan", declaró.

Sin embargo, cuando un periodista le corrigió y le aclaró que España no forma parte de ese grupo, Trump insistió en que impondrá aranceles a los BRICS, dejando claro que había sido un error del nuevo presidente de EEUU.

¿Qué son los BRICS?

Las siglas de los BRICS provienen de sus países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, si bien actualmente está compuesto por 11 miembros plenos, que incluyen a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. Además, cuenta con nueve países socios: Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Nigeria, el último en llegar este mismo mes de enero.

Se trata de una organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes y que se ha constituido como un espacio internacional alternativo al G7, integrado este por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

La última cumbre de los BRICS se celebró en Kazán, Rusia, del 22 al 24 de octubre de 2024. Los presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y China, Xi Jinping, centraron sus discursos en esa cumbre en la defensa de un mundo multipolar, con menos relaciones asimétricas entre Estados, y advirtiendo del riesgo de una escalada en Ucrania y Oriente Próximo.