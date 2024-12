Pilar Bernabé ejerce de ariete: acusa a Mazón de tener "menos dinero" para la riada por "quitar impuestos a los ricos"

La Secretaria de igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha vuelto a cargar este sábado contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por sus explicaciones sobre su desempeño en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre.

La declaración llega un día después de que el ejecutivo autonómico alegase que el día de la tragedia se encontraba en el restaurante El Ventorro en calidad de líder del PP y no como presidente, motivo por el cual la Generalitat no ofrecerá la factura al ser este un gasto sufragado por el partido.

Para Bernabé, la política fiscal del PP en Valencia ha "mermado los presupuestos" porque Mazón se ha dedicado "a quitar impuestos a los más ricos". "Los impuestos salvan vidas y salvan de situaciones de emergencia como estamos viendo".

La delegada del Gobierno ha incidido en que Mazón ha ofrecido versiones "variopintas" pero que todavía "no ha explicado por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía y por qué no se tomaron las decisiones oportunas".

En la misma línea, ha explicado que, en su caso, se conectó a la reunión del Cecopi desde el principio. "A las 17 horas en punto me conecté y no salí hasta que no me dijeron que quitara la cámara y el audio porque iban a pensar. Tardaron una hora y el señor Mazón ni estaba", ha comentado.

Ayer escuchamos al Sr. Feijóo, en su balance del año, hacer una afirmación que no nos deja de sorprender.



Puso como ejemplo de buena gestión y buen gobierno el trabajo del Sr. Mazón. Que los y las españolas valoren si ese gobierno que propone el PP es el que quieren para España.… pic.twitter.com/gxINcpjvif — PSOE (@PSOE) December 28, 2024

Las críticas también han alcanzado a Alberto Núñez Feijóo, calificando de "indecente" su cierre de filas en torno al presidente durante su balance político del año de este viernes.

Bernabé afea a Feijóo su "falta de empatía" con los valencianos por poner a Mazón "delante de las cámaras", algo que, según ella, tan solo sirve para "recordar a la sociedad valenciana la incompetencia de su gestión".

“Que valoren todos los españoles y todas las españolas si ese es el gobierno que quieren para España”. Para Bernabé, “si eso es lo que el Partido Popular va a proponerle a los españoles, apañados vamos como país”, ha asegurado.

La polémica sobre el cargo con el que Mazón acudió a la comida surge después de que el PSPV solicitase a las Corts la documentación relativa a la comida de Mazón durante el día de la DANA, en la que, supuestamente, el presidente comió con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica À Punt.

La respuesta del Ejecutivo valenciano alega que la factura no se pagó con los presupuestos de la Generalitat, ya que Mazón acudió "en condición de dirigente del PP".

Desde la dirección nacional del PP en Madrid no han confirmado si el partido pagó la comida y se ha insistido en que Mazón ya ha dado "suficientes explicaciones".

Así respondió al ser preguntada en rueda de prensa este viernes por este asunto la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz. "Yo no sé si el partido ha pagado la comida, pero creo que se ha hablado mucho sobre esa comida y yo creo que lo que debemos centrarnos ahora mismo es en la reconstrucción de Valencia”.

Respecto a la reconstrucción, Bernabé ha sacado pecho por la labor del Gobierno central y ha cargado contra las informaciones que esclarecen que las ayudas directas prometidas no acaban siendo ejecutadas.

"Hemos movilizado 10.000 millones de euros en ayudas directas sin intereses que no se devuelven. Se han esparcido fake news que provocan inseguridad en muchas personas que tienen derecho a las ayudas y luego no las piden".

El Ejecutivo ha reiterado que de los más de 16.000 millones prometidos en total, 12.000 millones corresponden a "ayudas directas".

Sin embargo, EL ESPAÑOL esclareció que con la información proporcionada hasta la fecha por el Gobierno, es imposible acreditar que vaya a haber realmente 12.000 millones en ayudas directas para los afectados por la DANA.