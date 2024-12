Las '12 campanadas' de la senadora Alicia Gutiérrez (PP) para Sánchez: señala un escándalo por cada mes del año

Última sesión de control al Gobierno en el Senado de este 2024 y la senadora del PP Alicia García le ha dado al Ejecutivo una particular ronda de las 12 campanadas. La senadora ha dicho que Sánchez va a pasar a la historia, "algo que le obsesiona" al presidente, "aplastado por sus escándalos de corrupción".

Así se ha expresado ante María Jesús Montero, ya que Sánchez se encontraba ausente. El presidente, ha dicho García, "empezó el año arrodillado por la amnistía de la vergüenza y de rodillas lo termina con el bochorno de que le exijan en el Parlamento que mueva el… eso que usted sabe".

La senadora se refería así a la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, que pidió a Sánchez la semana pasada que "mueva el culo y cumpla lo acordado" con Junts. "Están abrasados por 1.000 escándalos en 12 meses", ha dicho García, que ha pasado a enumerarlos, mes a mes.

"Enero: indultos, amnistía… hay que desmembrar el Estado por siete votos. Febrero: empieza el caso Koldo; perdón, el caso PSOE. Marzo: filtración del fiscal general imputado para ganar el relato. Abril: cinco días de reflexión de Sánchez, profundamente enamorado. Mayo: la Justicia investiga a Begoña Gómez por corrupción. Junio: el hermano del presidente, investigado", ha dicho.

"Julio: enmienda intrusa en la ley de paridad para quitar al senado sus competencias en los Presupuestos. Agosto: el escapista Puigdemont llegó, habló, huyó y Sánchez lo consintió. Septiembre: ustedes están con Maduro y siguen sin reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela", ha seguido.

"Octubre: al día siguiente de la DANA, el Gobierno ocupa RTVE. Noviembre: Sánchez en siete palabras, 'si necesitan más recursos, que los pidan'. Y diciembre: semana fantástica de la corrupción", ha concluido.

La senadora ha dicho que ha sido un año "vergonzoso". "Venden la dignidad de España y lo llaman convivencia. Atacan a los jueces y lo llaman respeto a la justicia. Son un Gobierno incompatible con un proyecto para España. España pasará página y construiremos un país sin sanchismo", ha dicho.

Montero, por su parte, ha afeado a la senadora que en su relato no haya incluido algunos de los importantes hitos que el Ejecutivo ha logrado este año, junto "a los españoles". "El crecimiento económico de nuestro país, reconocido a nivel internacional, no significa nada para ustedes. Récord en la creación de empleo no significa nada y es una mala noticia. La tasa de paro más baja desde el año 2007 es una mala noticia para ustedes", ha dicho Montero.

"Todo lo que es una buena noticia para este país", ha asegurado, no es reconocido por un partido que está más centrado en "ejercer de portavoces de delincuentes confesos".