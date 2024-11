Sánchez despacha en 40 minutos la DANA, anuncia 2.274 millones en ayudas y culpa a Mazón de la tragedia

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles para dar cuenta de las actuaciones de su Ejecutivo tras la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29-O. Se trata de su primera comparecencia al respecto en el Congreso de los Diputados y se produce cuando casi ha pasado un mes de la tragedia.

Lejos de cualquier autocrítica por la gestión del Gobierno central, Sánchez ha despachado el asunto en un discurso de apenas 40 minutos de duración, un tiempo llamativamente corto para él, que suele aprovechar que no tiene un límite reglado para explayarse sobre diversos asuntos.

Sin embargo, en ese tiempo Sánchez ha podido anunciar un paquete de ayudas por un valor de 2.274 millones y ha culpado, aunque sin mencionarle directamente, al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de no haber actuado correctamente con los datos proporcionados por el Ejecutivo central.

"En muchas cuestiones, el reparto competencial de nuestro Estado autonómico es algo ambiguo", ha reconocido Sánchez, pero acto seguido ha dicho que esto no ocurre en tragedias como la DANA, donde las leyes establecen "con claridad meridiana que, en situaciones de emergencia nivel dos, el mando único corresponde a la comunidad autónoma".

Sánchez ha dicho que, en una situación así, las responsabilidades del Gobierno central son "generar toda la información necesaria sobre la meteorología y los caudales" y transferir los medios que solicite la comunidad autónoma de turno. "La pregunta es si el Gobierno de España cumplió. Y la respuesta es que sí", ha dicho Sánchez.

"Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Sí creo que han fallado algunas de sus piezas y personas", ha añadido. "Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido sus responsabilidades o las han desatendido", ha dicho en referencia a Carlos Mazón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.