El Congreso rechaza el 'veto' del Senado a los beneficios a etarras sin un informe de los letrados: "Llega fuera de plazo"

La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado el "veto" del Senado a la reforma de ley que beneficia a presos etarras sin contar siquiera con un informe de sus servicios jurídicos. Según fuentes oficiales de la Presidencia de la Cámara Baja, "los letrados no han entrado a valorar por escrito lo que dice el Senado".

Esta decisión sin precedentes aboca a un conflicto ante el Tribunal Constitucional entre las dos cámaras que componen las Cortes Generales en España. Así lo sugieren fuentes del PP en el Senado, a falta de confirmación por parte de la Presidencia de la Cámara Alta, que desempeña el popular Pedro Rollán.

Tal como informa un portavoz de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, la decisión del órgano de gobierno del Congreso, con una mayoría conformada por el PSOE y sus socios parlamentarios, se ha basado en unas "recomendaciones" orales.

"Lo que han informado [los letrados] es de que lo que han mandado como aprobado está fuera de plazo, asegura este portavoz. "Por lo tanto, enviamos al BOE".

A la salida de la Junta de Portavoces de este martes, el portavoz del PSOE ha comparecido en rueda de prensa sin referirse al fondo del asunto. Patxi López se ha limitado a acusar al PP de estar "protagonizando el mayor ridículo que han visto estas cámaras en años" y de estar "empeñado en revivir a ETA trece años después de que la derrota del terrorismo".

Según el portavoz socialista, los populares "retuercen las instituciones" porque "para votar un veto a una ley, hay que presentarlo". Y por eso, en su opinión, "el Senado parece un Génova 2 y el Reglamento de las Cámaras es ley, tiene rango de ley, hay que cumplirlo al pie de la letra".

"No existe el informe"

Fuentes del PSOE han confirmado que la Mesa del Congreso no ha presentado "ningún informe escrito" de los letrados de la Cámara Baja "porque no ha hecho falta, dado que el Reglamento del Senado es explícito".

Efectivamente, el artículo 107 del Reglamento de la Cámara Alta dice que "dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya publicado el proyecto o proposición de ley, los senadores o los Grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas o propuestas de veto", dice el párrafo 1 de ese punto.

Estas enmiendas o vetos "deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa", según el punto 2.

Pero en el caso de que no se presenten, según el punto 3, "el proyecto o proposición de ley pasará directamente al Pleno".

"Derecho fundamental"

Y es precisamente a eso último a lo que se agarra el informe de los letrados del Senado: que el texto no pasa directamente al BOE, sino al Pleno. Y que "no tendría sentido" privar al Pleno de expresar la voluntad del legislador "en cumplimiento del derecho fundamental a la representación política" de los senadores que, en este caso, "expresaron su rechazo global y frontal al proyecto de ley".

Y esto ha de entenderse como el equivalente a un "veto", según los servicios jurídicos de la Cámara Alta. Porque no tendría sentido, interpretan los letrados, que el Pleno del Senado debiese debatir y votar una ley sin que esa sesión tuviese efecto alguno.

Sin embargo, para Patxi López lo que hubo este lunes es, "simplemente, una votación en contra de una ley. Pero como no hay veto, la ley se manda al BOE".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, este martes. E.P.

Según fuentes parlamentarias, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha exigido la inclusión en el orden del día del Congreso, la semana que viene, del debate y votación del proyecto de ley que el Senado había devuelto "vetado" al Congreso.

Pero la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, lo ha rechazado sin más, amparándose en "las recomendaciones" de los servicios jurídicos del Congreso. Peor no ha presentado ningún informe escrito, porque "no existe".

Una decisión que ha indignado en el entorno de Rollán, el presidente del Senado, por lo "inaudito" de obviar una decisión "amparada en un informe jurídico" sin siquiera contraponer otro, que "pudiera ser sometido a estudio por los representantes del pueblo en el Congreso".

Rollán fue recriminado este lunes por los parlamentarios socialistas por no haber compartido con ellos el dictamen de los letrados del Senado. "A Rollán le acusan de manipular a los servicios jurídicos y de forzarles a defender una postura, cuando es al contrario", explica una fuente. "El Senado no habría actuado así de no ser por la recomendación de sus letrados, ellos sí, en escrito de 12 páginas".

Las fuentes citadas en el Congreso aseguran que la reacción de Tellado, portavoz parlamentario popular, ha sido no votar en la reunión de la Mesa del Congreso, ni salir en rueda de prensa. Ante esto, el socialista López ha reaccionado con un comentario de pura mofa: "Se han enfadado mucho, como el niño que se enfada y no respira... pues te morirás, pero nada más".