El PP rompe la negociación por el rechazo del Gobierno a pedir a la UE la reubicación de los 'menas' de Canarias

El rechazo expreso del Gobierno a pedir ayuda a la Unión Europea para la reubicación de parte de los 6.000 menores extranjeros no acompañados que se "hacinan" en Canarias ha provocado la ruptura de la negociación abierta con el Partido Popular y el Gobierno de las islas. La reunión convocada para este lunes ha quedado cancelada, según fuentes consultadas por este periódico. Y hasta que el ministro Ángel Víctor Torres no rectifique sus declaraciones de este viernes, no habrá más citas para pactar la reforma de la Ley de Extranjería.

El pasado miércoles, la secretaria general popular, Cuca Gamarra, reclamaba públicamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez la activación del Mecanismo Voluntario de Solidaridad, que ya ha ofrecido la Comisión Europea a España. En el mismo acto, el vicepresidente de las islas, Manolo Domínguez, se preguntaba "por qué el Gobierno no ha solicitado la ayuda de la Unión Europea", sugiriendo que Moncloa estaba más interesada en "tumbar la alianza que gobierna Canarias", entre el PP y la Coalición Canaria de Fernando Clavijo. Y este jueves, EL ESPAÑOL desvelaba que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había ofrecido la asistencia de Frontex, de la Agencia Europea de Asilo y la "rubicación" de parte de los menas en los "Estados miembros comprometidos". En una carta a la líder popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat detallaba cómo Bruselas tenía disponible "mayor apoyo" para aliviar la crisis de Canarias sólo activable "a petición de España". Por su parte, el titular de Política Territorial, respondió a esta información alegando que "no tiene sentido que le exija a Francia, a Bélgica o a Alemania que acojan menores quienes no quieren hacerlo en sus Comunidades Autónomas". A esta hora el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha comunicado al ministro la ruptura ed las negociaciones. Noticia en actualización Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia. Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.