El PP dice que Sánchez no pide ayuda a la UE en inmigración porque sus ataques a Grecia e Italia le han dejado sin apoyos

El PP cree que el presidente Pedro Sánchez ya no tiene margen de maniobra para que la UE ayude a reubicar a los menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias, debido a las críticas que ha lanzado contra otros gobiernos europeos, como los de Italia y Grecia.

"¿Quién te va a ayudar, si atacas a Mitsotakis y a Meloni?", señalan a EL ESPAÑOL fuentes del Partido Popular Europeo (PPE), que consideran que las posibilidades de que otros Estados de la UE se ofrezcan a acoger menas procedentes de España "tienden a cero" en estos momentos.

Después de que Alberto Núñez Feijóo se reuniera en Atenas con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotakis, la ministra de Ciencia, Diana Morant, reprochó el pasado mes de septiembre al líder del PP que tome como referente la "política migratoria violenta e inhumana" del gobierno heleno.

Las declaraciones de Diana Morant resultaron especialmente inoportunas, precisamente en la semana en la que se decidía el reparto de carteras en la nueva Comisión Europea: en medio de enormes tensiones, el PPE aceptó finalmente colocar a Teresa Ribera como vicepresidenta de Competencia.

Los ataques del PSOE y de los ministros de Pedro Sánchez a la primera ministra italiana, Georgia Meloni, han sido aún más duros.

El PSOE lanzó el pasado mes de mayo un mensaje en las redes sociales, titulado "Estos son los fascistas con los que quiere pactar Feijóo en Europa", en el que criticaba la aproximación del dirigente del PP a Georgia Meloni.

El vídeo del PSOE, ilustrado con imágenes de multitudes fascistas alzando el brazo, explicaba que el Gobierno de Meloni "ha recortado las pensiones, desmantelado la sanidad pública, prohibido a las parejas homosexuales inscribir a sus hijos y ha permitido presionar a las mujeres que quieren abortar".

⚠️ Estos son los fascistas con los que quiere pactar Feijóo en Europa. pic.twitter.com/rS0U4QxptF — PSOE (@PSOE) May 28, 2024

También el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, criticó entonces la aproximación de Feijóo a Meloni: "Cualquier voto al PP y a Vox puede suponer que haya en la Comisión Europea gobernantes que sean xenófobos, machistas, negacionistas del cambio climático, extremistas de toda condición...", dijo Bolaños sobre la primera ministra italiana.

Fuentes del PPE advierten ahora de que los ataques del PSOE y del Gobierno a otros socios europeos no ayudan a que la UE se implique para resolver la grave crisis migratoria de Canarias, donde permanecen hacinados miles de menas debido a la crisis migratoria.

Como ha informado EL ESPAÑOL, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remitió la semana pasada una carta en la que ofrecía su disposición a mediar para "ayudar a España a activar la reubicación de los menores no acompañados y a facilitar el diálogo con los Estados miembros que se han comprometido a ello".

Sin embargo, el ministro Ángel Víctor Torres ha rechazado esta posibilidad. "No tiene sentido que se le exija a Francia, a Bélgica o a Alemania que acojan menores, quienes no quieren hacerlo en sus comunidades autónomas", señaló este viernes el titular de Política Territorial, en una entrevista en TVE.

"No es comprensible", abundó, "que haya comunidades que digan 'yo no los quiero en mi territorio, pero sí que vayan a otros países de la Unión Europea'. Es un gesto que no tiene lógica ni coherencia y es muy hipócrita".

Fuentes del Gobierno canario han mostrado su indignación ante las palabras del ministro Ángel Víctor Torres: "Es increíble, esto es una vergüenza", señalan las citadas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, "no quieren que los niños salgan de Canarias, quieren buscar a un culpable y nada más. ¿O los acogen las comunidades autónomas del PP o nada?"

La Unión Europea cuenta desde 2021 con un mecanismo voluntario para redistribuir a los inmigrantes que solicitan la condición de asilados. Pero este pacto tiene dos dificultades añadidas.

En primer lugar, sólo 18 de los 27 Estados miembros han mostrado disposición a acoger a estos inmigrantes. Además, el problema específico que sufren Canarias, Ceuta y Melilla se refiere a los menores inmigrantes no acompañados, una opción que no está contemplada en el mecanismo voluntario.

La reubicación de los sin papeles entre los distintos Estados miembros fue precisamente uno de los principales escollos del Pacto por la Inmigración que fue ratificado por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril.