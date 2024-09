El Congreso reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela al unir el PNV sus votos al PP

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado que sus cinco diputados apoyarán en el Pleno del Congreso la iniciativa del PP que exige al Gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.

"Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, la dictadura, el oscurantismo y frente a Maduro, al que no se puede dar ni un centímetro", ha afirmado Esteban en una rueda de prensa en el Congreso.

La previsión es que esta iniciativa, que se debate este martes pero se votará el miércoles, sea aprobada con los votos de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV, que suman 177 diputados.

Sin embargo, el portavoz del PNV no da por asegurada la aprobación: "No sé si se va a torcer porque aquí hay gente especialista en ser patosa y en echar un tronco en medio de la corriente para que las cosas no discurran como se esperaba". A pesar de ello, todo apunta a que saldrá adelante.

El PNV, clave

Tras la llegada de Edmundo González este domingo a España para pedir asilo, el Partido Popular ha aumentado la presión sobre el Gobierno para que le reconozca como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.

Este martes, a partir de las 15:00 horas, el Congreso debate y vota una proposición no de ley del PP en la que instan al Ejecutivo a hacer este reconocimiento. Esta moción no tiene carácter vinculante para el Gobierno.

Los cinco votos del PNV eran claves para que esta inciativa saliera delante. El PSOE ya ha anunciado que votará en contra ya que siguen exigiendo, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la presentación de las actas electorales para que se puedan verificar porque, de lo contrario, no se puede reconocer ninguna supuesta victoria.

De hecho, Aitor Esteban ha dicho "entender" la posición de Albares de que el reconocimiento de González como presidente podría perjudicar la posición de intermediación que está llevando a cabo España y que se ha demostrado "eficaz" a la hora de atender la solicitud de asilo político del candidato opositor.

Con esta proposición, el partido de Feijóo también pide el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y contribuir a la seguridad personal de María Corina Machado y del propio González Urrutia. Solicitan, además, que el Gobierno lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas con la meta de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela.



En el texto el PP aprovecha la parte expositiva de la proposición para cargar contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que reprocha su "silencio", un claro ejemplo, dicen, "de esta inaceptable falta de compromiso con la verdad y la justicia".

Sánchez se reunirá con Edmundo

Desde China, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha censurado este martes que "cualquier lectura política" que se haga de la presencia en España del opositor venezolano "es inapropiada" porque su asilo en nuestro país es "un gesto de humanidad".

Sánchez ha confirmado que se reunirá con Edmundo González en cuanto regrese de China y en función de la hora en la que llegue a Madrid este jueves puede hacerlo ese mismo día o, si no, el viernes.

En ese encuentro, según ha explicado, quiere conocer de primera mano cómo se encuentran González y su familia tras pedir asilo en España por una orden de arresto del régimen venezolano.

También ha censurado las críticas del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a asegurar que quien gana con la salida de Edmundo González de Venezuela es Nicolás Maduro porque "el político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir y el dictador que las ha perdido se mantiene y controla el Gobierno.

Misma línea han mantenido el resto de dirigentes del PP, que consideran que la presencia del opositor venezolano en España no supone hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura de Maduro.