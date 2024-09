Edmundo González agradece al Gobierno la "acogida y protección" tras su exilio de Venezuela

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha agradecido "profundamente" al Gobierno de España la "acogida y protección en estos momentos" tras abandonar Venezuela este fin de semana.

"He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, a cuyo Gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos", ha confirmado el opositor venezolano en su primera comunicación oficial desde su exilió de Venezuela.

En el breve comunicado, González asegura que ha tomado la decisión de exiliarse "pensando en Venezuela" y en que el "destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

"Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democrático de paz y libertad", ha afirmado.

"Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido", ha explicado.

González también ha remarcado la importancia del "diálogo" en la crisis democrática que vive Venezuela y el respeto a la "voluntad popular". "Sólo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Sólo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido", ha manifestado.

El político exiliado en España no se ha olvidado de sus compañeros opositores que actualmente están encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. "Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable", ha señalado.