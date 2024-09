Ayuso responde palabra por palabra a los 7 ataques de Sánchez sobre Sanidad, Educación e Impuestos

Pedro Sánchez inauguró el curso político arremetiendo contra la gestión de los gobiernos autonómicos del PP. El presidente del Gobierno sacó pecho de sus políticas sociales frente al modelo "caduco neoliberal" que representan los barones de Alberto Núñez Feijóo y que sólo conduce, a su juicio, a una "agenda contraria al interés de la minoría" porque prioriza "mercancías" frente a "derechos".

Las críticas de Sánchez, en un discurso arropado por todos sus ministros, se dirigieron especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de bajar los impuestos "a los más ricos", beneficiar "a los de arriba" y recortar en sanidad y educación. "Los líderes autonómicos de la oposición", —así se refirió a los presidentes autonómicos del PP—, "culpan de todo al Gobierno central y dicen que no les damos recursos públicos. Es mentira", dijo Sánchez.

Durante su alocución, que duró más de 25 minutos, arrojó una serie de datos sobre sanidad, educación e impuestos para criticar la gestión de Ayuso. En concreto, lanzó siete acusaciones sobre estas materias. Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo de la presidenta madrileña, que ha respondido contestando uno por uno a los ataques de Sánchez para rebatirlos, también con datos.

1. Lo primero que recriminó Sánchez a Ayuso fue el gasto destinado a sanidad privada. "Sólo en el último año en la Comunidad de Madrid se han derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada".

Según Madrid, este dato es "falso". "No se está derivando ni un sólo euro de los más de 10.000 millones de dinero público destinado a la sanidad pública".

El equipo de Ayuso hace hincapié en que "del presupuesto en materia de Sanidad, la partida destinada a todos los hospitales asciende a 6.767 millones de euros y de esa cifra, más de 900 millones se destinan a los hospitales de gestión indirecta, es decir, con participación del sector privado.

"Los conciertos privados en la Comunidad de Madrid suponen tan sólo el 11% frente a, por ejemplo, más del 23% en Cataluña", insisten. "En la Comunidad de Madrid, de los 45 hospitales del Servicio Madrileño de Salud, tan sólo seis son hospitales públicos de gestión indirecta" frente al "modelo catalán que supone que de los 56 hospitales que forman su red sanitaria tan sólo ocho pertenecen al Instituto Catalán de Salud".

2. Sánchez: "Entre 2018 y 2023 la Comunidad de Madrid recibió 100.000 millones de euros del Gobierno de España, es decir, un 21% más de lo que transfirió el Gobierno de Rajoy".

Madrid responde afirmando que no se trata de "un regalo". "Es lo que le corresponde a la Comunidad por su capacidad tributaria", sostienen y añaden: "Esta cifra no la decide el Gobierno. Es el resultado de los cálculos que se emplean para determinar la financiación que le corresponde cada año a las comunidades autónomas y que están recogidos en el Sistema de Financiación Autonómica".

Es decir, "cuanto mayor es la actividad económica y la recaudación, más se incrementan las entregas a cuenta y las liquidaciones".

Madrid lamenta que el Gobienro no haya "actualizado en tiempo y forma las entregas a cuenta a las autonomías para 2024 escudándose en la prórroga presupuestaria". "La Comunidad de Madrid ha dejado de percibir entre enero y agosto 837 millones de euros debido a este retraso", se quejan.

3. En materia tributaria, Sánchez dijo que los "recortes de impuestos" en la capital "siempre van dirigidos a beneficiar a los de arriba, lo que ha reducido los ingresos de la Comunidad en 31.000 millones de euros".

Desde Sol aseguran que esos 31.000 millones de euros no se pueden considerar un recorte en los ingresos, sino un "ahorro" para los ciudadanos. "Dejar ese dinero a sus propietarios no es perder ingresos, como cree la izquierda, es justo lo contrario", argumentan desde la Comunidad de Madrid.

También recuerdan que ese ahorro ha sido posible gracias a las 20 rebajas fiscales que ha aprobado Ayuso desde que llegó al poder, en verano de 2019.

Asimismo, insisten en que Madrid es la comunidad que más recauda por grandes impuestos con un total de 104.782 millones en 2023 (IRPF, IVA e impuestos especiales).

4. Sánchez afirmó que de cada diez euros que el Gobierno central ha destinado a la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo autonómico ha usado tres para dar "regalos fiscales a los más ricos".

Desde Madrid se defienden con los siguientes datos: "Las bajadas de impuestos tienen mayor impacto en las rentas bajas y, desde 2010 la Comunidad de Madrid ha rebajado el IRPF casi un 30% a las rentas más bajas y un 4,65% a las más altas".

Asimismo, desde la sede de la Puerta de Sol aducen que el Gobierno de España "no le está dando nada" a la capital "que no le corresponda". "La capacidad tributaria de Madrid no sólo se traduce en un aumento de recursos vía Sistema de Financiación Autonómica sino también de mayor aportación a la caja común. Desde 2018 a 2023, la aportación de Madrid al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales ha sido de 27.808 millones de euros, un 50% más que durante el periodo de Gobierno de Mariano Rajoy".

5. También hubo reproches en el ámbito educativo: "Madrid tiene el gasto por alumno más bajo de toda España".

El Gobierno de Ayuso subraya que esta afirmación es "falsa" y que "ninguna región está haciendo una apuesta tan decidida" como Madrid "por incrementar la calidad de su educación". Madrid invierte cada año 100 millones de euros en nuevas infraestructuras educativas, alegan desde la Comunidad.

"Somos la única comunidad que está bajando los ratios de alumnos en las clases de Segundo ciclo de Educación Infantil y ESO y cada curso batimos récord de docentes en la enseñanza pública: este año más de 64.000 maestros y profesores gracias a la incorporación de 1.400 nuevos funcionarios".

Más allá de datos estas cifras, los de Ayuso sacan pecho por el último informe PISA, que sitúa a la región entre los diez mejores países del mundo y entre las cinco autonomías con mejores resultados y más de 20 puntos por encima de la media nacional en matemáticas, ciencia y lectura.

6. Sánchez: "Madrid se sitúa a la cola en el gasto destinado a la sanidad pública por habitante, con un 23% menos que la media nacional".

Al hacer esta afirmación, según Madrid, Sánchez no contempla circunstancias que "tienen una incidencia en el gasto sanitario como la alta densidad de población existente" en Madrid frente a la dispersión geográfica en otros territorios como "Castilla y León, Castilla-La Mancha o Extremadura".

Es decir, los datos que usa el presidente del Gobierno, referidos al Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, no son "un indicador homogéneo a efectos de comparación entre comunidades autónomas". Asimismo, el citado informe "no recoge el incremento del presupuesto de los años 2022 y 2024 ni la ejecución del gasto real".

"El manido argumento de la izquierda de que Madrid es la región que menos invierte en Sanidad per cápita queda superado, considerando otdo el resto de indicadores sanitarios que, precisamente, encabeza la Comunidad de Madrid".

El presidente Pedro Sánchez ha prometido "más dinero" para todas las autonomías

7. El presidente del Gobierno acusó a Madrid de haber eliminado prestaciones autonómicas "enteras" para que acaben pagándolas el conjunto de los españoles. Puso como ejemplo la Renta Mínima de Inserción (RMI), una ayuda autonómica que en 2018 auxiliaba a 27.000 familias vulnerables y que costaba a las arcas públicas madrileñas 12,5 millones de euros al mes.

"En estos seis años, el Gobierno autonómico ha eliminado esa prestación y hoy apenas la reciben 760 familias y distribuye 300.000 euros al mes. Mientras tanto, el número de hogares madrileños vulnerables que obtienen el Ingreso Mínimo Vital (IMV) creado por el Gobierno de España ha pasado de 0 a 50.000, con una inversión mensual de 37 millones de euros. Los números hablan por sí solos".

Madrid responde argumentando que el IMV obedece a las recomendaciones de la UE y que la ayuda autonómica que supone el RMI sigue "abierta a todos aquellos que cumplan los requisitos de acceso y de mantenimiento", pero recuerda que ambas prestaciones "no son compatibles", lo que explica que con la entrada en vigor del IMV haya caído el número de perceptores de la Renta Mínima.