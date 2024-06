El PSOE defiende una financiación "singular" para Cataluña por ser una "promesa electoral"

El PSOE sigue apostando por ofrecer una "financiación singular" para Cataluña en mitad de las negociaciones para lograr el apoyo de ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, pero cierra la puerta a un concierto económico como el del País Vasco o Navarra que les permita recuadar y gestionar la totalidad de sus impuestos.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara este fin de semana que veía "factible" una "finaciación singular" para Cataluña, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha rechazado que eso se traduzca en un sistema de concierto o cupo como pide ERC, aunque ha puesto sobre la mesa el incremento de la financiación para Cataluña porque la Generalitat asume más competencias que otras comunidades autónomas.

Peña ha explicado que esta propuesta no es más que una "promesa electoral" que debe cumplirse ahora y que irá de la mano de una reforma de la financiación "más justa y más solidaria" para "todas" las autonomías, pero sin dejar de lado la "voluntad política" que el Gobierno ha adquirido con Cataluña así como con el desarrollo del Estatut.

"Esto aparecía ya en el compromiso de investidura", ha recordado este lunes en una rueda de prensa en Ferraz en la que ha insistido en que cualquier tipo de "financiación singular" para Cataluña "garantizará la igualdad entre ciudadanos de este país".

"Lo que no garantiza la igualdad de los ciudadanos es el dumping fiscal que aplican algunas comunidades, entre otras las gobernadas por el PP", ha señalado, en clara referencia a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

Una reforma para "todas" las CCAA

Peña ha incidido en hasta tres ocasiones que reformar la financiación autonómica para "todas" las comunidades es un compromiso que adquirió el PSOE durante la campaña para las generales de julio de 2023.

En este punto ha explicado que "es compatible" mejorar el sistema de financiación autonómico desde el plano multilateral y al mismo tiempo "articular una financiación singular para un territorio como es en este caso Cataluña".

Para reforzar esta posición del PSOE, a poco más de una semana para el debate de investidura en Cataluña, Esther Peña ha recordado que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en noviembre de 2016 -cuando era presidente de la Xunta de Galicia- que "no es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen vascos y navarros" y ha criticado que ahora se "rasgue las vestiduras" porque los socialistas defiendan una financiación singular para esta comunidad autónoma.

"El PSOE no está en el concierto que propone el señor Feijóo. Está en al desarrollo del Estatut de Cataluña, en el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos a los que llega y a favor de una reforma de la financiación autonómica más justa y solidaria para los territorios", ha asegurado Peña.

Puigdemont y ERC

Esta financiación singular para Cataluña es una vieja reivindicación de ERC que los republicanos catalanes han vuelto a poner sobre la mesa en medio de las negociaciones para la investidura de Salvador Illa en Cataluña.

Fuentes de Ferraz no aclaran si la defensa ahora de una financiación singular para Cataluña tiene relación con la investidura de Illa y se limitan a decir que es un asunto que viene de atrás, ya que es un compromiso pactado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, como ha recordado la propia portavoz socialista en la rueda. "No hay ninguna novedad que haya saltado a la palestra", ha asegurado.



Por ello, ha mostrado su "extrañeza" por que el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, haya calificado la oferta de financiación singular de Sánchez a Cataluña de "chantaje" a ERC, y ha opinado que estas palabras tal vez tengan que ver con el clima "postelectoral" en Cataluña, donde asegura que las opciones de futuro están claras. "O Illa es president o hay elecciones, no hay ninguna opción más", ha sostenido.

Financiación para Mossos

En el caso de Cataluña, una financiación singular serviría para sufragar gastos específicos como los mossos, y la portavoz socialista ha defendido una financiación singular en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla y León para atender a la realidad de la despoblación.

Durante la rueda de prensa en Ferraz Peña no ha aclarado cuál será la vía para dotar a Cataluña de una financiación singular y tampoco si habrá próximamente un Consejo de Política Fiscal, aunque alguans fuentes socialistas señalan que hablarán con todas las comunidades autónomas y sostienen que hay que ver si el PP plantea alguna propuesta de financiación conjunta.

Las mismas fuentes, a las que ha tenido acceso Efe, han comentado que no han hablado en los últimos días sobre financiación con el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dijo el pasado viernes que una singularidad para Cataluña conllevaría privilegios, y sólo ha habido contactos recientes con Asturias, donde gobierna Adrián Barbón.