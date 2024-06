Podemos apela al pasado de Montero: "A veces gana la democracia cuando una cajera llega a ministra"

En la recta final de la campaña de las elecciones europeas, Podemos apela al lado más humano de su candidata, Irene Montero, con un nuevo spot en el que repasa su trayectoria personal y política. "Que una cajera de supermercado llegue a ser ministra, es la prueba de que la democracia a veces gana", subraya este vídeo con el que la formación morada apela a votar el 9-J "con valentía" en lugar de hacerlo "por miedo al mal menor".

Los comicios de este domingo son cruciales para Podemos, dado que se juega su supervivencia al quedarse fuera del Gobierno de coalición tras las elecciones del 19-J, su marcha al Grupo Mixto con cuatro diputados tras su ruptura con Sumar y sus continuos batacazos autonómicos en las sucesivas citas en las urnas.

Los morados han convertido este 9-J en el ring en el que pretenden medir sus fuerzas con el partido de Yolanda Díaz, al que el propio Pablo Iglesias ha definido esta semana como un "espacio tóxico", para volver a ser la fuerza hegemónica de la izquierda y el "motor de las transformaciones sociales" en España.

Sorpresa en la recta final de campaña



No me cabe en el cuerpo más amor a quienes se han esforzado en este regalo y que son familia. Orgullosa de Podemos y de militar con gente tan bonita.



Si el mundo no funciona, hay que cambiarlo: sí se puede.

Bajo esta premisa, Podemos ha emprendido su campaña electoral más personalista e ideológica en torno a la figura de su candidata, la exministra de Igualdad Irene Montero.

En su nuevo anuncio de Podemos, publicado este miércoles en sus redes sociales y locutado con una voz en off, se repasa la trayectoria vital de Montero desde su infancia hasta su actual etapa política, intercalando distintas imágenes de la exministra.

"Quiero pedirte que esta vez, que votes lo que piensas, que no votes por miedo, que no votes al mal menor. Que te des el gusto de no callarte, llevando a Europa a quien no se va a callar ni va a tener miedo de decir las verdades por mucho que éstas duelan o molesten", subraya el vídeo del partido morado.

La pieza audiovisual hace hincapié en que Montero se crió en el barrio madrileño de La Elipa, que siempre fue una "empollona" y logró becas por su buen expediente académico en la universidad. Con quince años, prosigue, comenzó a participar en colectivos políticos y sociales que "fueron sus escuelas políticas", como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El spot rememora que mientras cursaba sus estudios también trabajó de cajera de supermercado. Una ocupación con la que a Montero le "indigna" que se le intente "desacreditar". "Que una chica de clase trabajadora llegue a ser una universitaria de matrícula, que una cajera de supermercado llegue a ser ministra, es la prueba de que la democracia a veces gana", subraya.

El vídeo continúa repasando su trayectoria política en Podemos, desde su etapa como portavoz en el Congreso hasta llegar al Gobierno, denunciando que ha sido la "ministra más atacada de la historia".

Por último, el spot subraya que Montero es una candidata que "no se calla" y "llama genocidas a los genocidas", intercalando una imagen del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Cambiar las cosas sale caro y hay que ser muy valiente para enfrentarte a los poderosos", concluye.