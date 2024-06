El PP denuncia a Sánchez en el TSJM por conflicto de intereses por los negocios de Begoña Gómez

El Partido Popular prosigue su ofensiva judicial contra Pedro Sánchez por los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha decidido llevar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su denuncia por conflicto de intereses contra el presidente del Gobierno, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de esa compañía con su esposa.

Con este paso, el PP lleva a los tribunales la actuación de Sánchez respecto a las actividades de su mujer. Aunque lo hace por vía indirecta, recurriendo ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM el archivo de su denuncia, en lugar de llevar directamente a Sánchez a la Justicia, lo que implicaría acudir al Tribunal Supremo, que es donde se dirimiría, de haberla, la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno, según establece el artículo 102 de la Constitución.

Los populares han confirmado este recurso contencioso administrativo en el TSJM el mismo día que se ha conocido que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En el entorno de Alberto Núñez Feijóo defienden que Sánchez se tuvo que haber inhibido en el Consejo de Ministros que dio luz verde a las ayudas millonarias para salvar a la aerolínea porque, en ese momento, su esposa mantenía actividades comerciales con la matriz de la empresa: Globalia.

"Nosotros no cuestionamos los trabajos de Begoña Gómez, cuestionamos que no se inhibiera Pedro Sánchez teniendo en cuenta los trabajos de su mujer. Pero nuestro reproche político no es a Begoña, es a Sánchez", consideran en la cúpula popular.

Se trata de un matiz importante, porque el presidente del Gobierno, en su carta abierta a la ciudadanía, cargó con dureza contra la oposición, a la que acusó, entre otras cosas, de orquestar una campaña de acoso y derribo contra su entorno familiar más íntimo.

A finales de abril, el PP ya presentó un recurso de alzada tras el archivo de la denuncia que habían presentado ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) contra el jefe del Ejecutivo por no ausentarse o inhibirse de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021 en los que "se tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer".

En aquel recurso de alzada argumentaba que la Oficina de Conflicto de Intereses no había "realizado las actuaciones de investigación y requerimiento solicitadas por el PP en la denuncia para dirimir si el presidente del Gobierno tenía o no que ausentarse o inhibirse en los Consejos de Ministros mencionados y, en su caso, si cumplió con el deber de abstención".

El partido ya avisó entonces de que si ese recurso se desestimaba, se plantearía llevar su denuncia a los tribunales por la vía contencioso-administrativa, en este caso ante el TSJM.

Según los populares, era "preciso agotar la vía administrativa para poder representar un recurso contencioso-administrativo" ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que el PP registró en mayo, según fuentes de la formación.

"Sánchez debe asumir su responsabilidad"

Este mismo martes, tras conocerse que el juez ha citado a Begoña Gómez el 5 de julio como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios, Feijóo ha emplazado a Sánchez a dar explicaciones públicas y asumir "inmediatamente" su responsabilidad política.

"El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Debe hacerlo ya y comunicar a la nación cuál es su decisión", ha declarado el líder del PP en un acto del área de Mujer, Familia y Conciliación en el Palacio de Festivales de Santander junto la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

Feijóo ha subrayado que el PP dijo "desde el principio" que Sánchez "tenía problemas graves en su entorno y que debía de afrontarlos". A su entender, "cada paso" y "cada día" van conociendo hechos que "ratifican estas sospechas".

Aunque ha admitido que el hecho de que mujer de Sánchez esté citada a declarar "no supone automáticamente una sentencia condenatoria, ha resaltado que sí obliga" al presidente a asumir "su responsabilidad política inmediatamente porque no hay precedentes" de que "negocios en el entorno de la Moncloa sean investigados por la justicia española y por la justicia europea".

"Jamás ha ocurrido algo así en 46 años de democracia en España", ha subrayado el jefe de la oposición, para resaltar que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa hace seis años a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy y "diciendo abanderar la regeneración" pero ha "acabado con su esposa investigada en un juzgado".