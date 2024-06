La Junta celebra que se haya pospuesto el acuerdo sobre Gibraltar: "No estaba maduro"

El acuerdo histórico entre España y Reino Unido para hacer caer la verja de Gibraltar ha encontrado un nuevo escollo: el adelanto electoral fechado en el citado país para el próximo 4 de julio.

Aunque en la reunión celebrada a mediados de mayo en Bruselas entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo británico no hubo fumata blanca, ahora hasta que no pasen las elecciones de Reino Unido no habrá más pasos para despejar el futuro de la colonia británica.

Desde la Junta de Andalucía muestran su satisfacción al respecto, no porque no quieran que se llegue a un entendimiento entre ambos países tras el Brexit, sino porque consideran que no se dan las circunstancias para cerrar "un buen acuerdo porque no estaba maduro".

Precisamente esta misma tarde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitará la zona por primera vez para abordar el asunto. Concretamente, tendrá una reunión con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y alcaldes y representantes de la comarca.



Sin embargo, el propio Sanz ha ironizado con la visita. "Me llama la atención dos cosas. Una que sea la primera vez que el ministro va al Campo de Gibraltar para hablar del tema y, la otra, es que sea por acudir a un mitin del PSOE". Esta misma tarde, Albares participará en la localidad vecina de San Roque en un acto público.

No obstante, ha expresado su deseo de que la reunión que el ministro para informarles de la negociación sea "realmente efectiva". No obstante, en parte, se alegra de que el acuerdo se vaya a posponer unos meses por lo que se prevé porque la situación "no estaba madura" para alcanzar el mejor acuerdo.

Desde la Junta de Andalucía han sido partidarios de "rebajar las prisas", por lo que saluda que ahora tengan más tiempos para "proteger, blindar y para impulsar" un desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar ante una oportunidad histórica.

Desde hace semanas el Gobierno andaluz viene advirtiendo de las deficiencias que impedían que se cerrara un buen acuerdo, tales como el desequilibrio fiscal existente entre la comarca gaditana y la colonia británica o las cuestiones relacionadas con la protección al medio ambiente, responsabilidad de la Junta.

También en relación con los derechos de los trabajadores andaluces que cruzan diariamente la verja para llevar a cabo sus jornadas y sus prestaciones sociales, o las relativas al puerto, a los pescadores o al contrabando de tabaco.

Por tanto, Sanz espera que José Manuel Albares no venga sólo a un mitin del PSOE y se pueda aprovechar la reunión con alcaldes y la Junta para tratar estos asuntos que son de máximo interés.