La visita de Zelenski deja en evidencia que Sánchez carece de mayoría para su política exterior y defensa

Pedro Sánchez no tiene mayoría para su política exterior y de defensa. No la tuvo ya en la pasada legislatura, en la que batallaba con Unidas Podemos hasta el punto de que sus ministros y diputados boicotearon la histórica cumbre de la OTAN de Madrid. Y no la tiene en ésta, ni con sus socios parlamentarios ni con Sumar, que le enciende fuegos, incluso, votando en contra de sus propios acuerdos del Consejo de Ministros.

Lo quiso hacer el jueves pasado, con la Ley del Suelo, y lo querría hacer con el trascendental acuerdo firmado este lunes por Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, cuyos detalles aprobó el Ejecutivo el pasado 16 de abril. Ya el viernes pasado, el Gobierno se dividió (entre PSOE y Sumar) en cinco votaciones distintas sobre política exterior. [Felipe VI asegura a Zelenski que España le apoyará hasta que Rusia "acabe con su agresión"] En una moción propuesta por el PP, que se votó punto por punto, el PSOE se quedó solo votando en contra de recuperar la posición tradicional sobre el Sáhara, con Sumar y el resto de aliados del Congreso votando a favor. El punto de apoyo a Ucrania fue justo al revés, con el PSOE apoyando las posiciones del PP, y sus aliados rechazándolas. La propuesta de que España invierta en Defensa el 2% del PIB, como está comprometido desde 2014 y que Sánchez prevé cumplir en 2029, los socialistas votaron a favor, y los de Yolanda Díaz en contra. Lo mismo ocurrió en la exigencia de respeto a los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas y en la petición de elecciones libres en Venezuela. Fuentes del PP destacaban a la salida de aquella sesión del Congreso la "ruptura" del Gobierno. Pero mucho más reseñable, en el fondo, parece el hecho de que los partidos de la centralidad política, PSOE y PP, están mucho más de acuerdo de lo que se empeñan en mostrar. Y los socios de Sánchez, mucho más lejos de él de lo que proclaman. El PSOE, solo Este lunes, el PSOE se volvió a quedar solo. Por un lado, porque sus socios no lo apoyaron; y por otro, porque no buscó el apoyo del PP. Los presidentes ucraniano y español firmaron un Memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con más de 1.000 millones de euros en "ayuda militar", sólo para 2024, y "una perspectiva de diez años de vigencia". Minutos después, Sánchez anunciaba junto a Zelenski que "España apoyará a Ucrania lo que haga falta", a la vez que Ernest Urtasun, su ministro de Cultura y portavoz de Sumar, exigía que el Gobierno lleve al Congreso la aprobación de ese acuerdo, criticando que el Consejo de Ministros lo aprobara con "total opacidad". 🇺🇦🇪🇸 En una conferencia de prensa conjunta con el Presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez @sanchezcastejon, expresé mi gratitud a todo el pueblo español y al Primer Ministro personalmente por el apoyo tangible y verdaderamente vital de Ucrania en este momento de guerra.… pic.twitter.com/6LhV4AC87f — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2024 A la salida del acto en Moncloa, este diario se ponía en contacto con la dirección del Partido Popular para preguntar qué opinión les merecía un documento que, en sus 18 páginas, compromete a nuestro país a largo plazo. Y que sólo la vaguedad de algunos de sus párrafos evitan que sea un auténtico tratado internacional. En el PP no sabían nada del asunto, se enteraron por la prensa, el documento ni lo conocían: "Nada sabemos. Ni nada nos han informado". Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y presidente de los populares, sólo pudo ver a Zelenski en Zarzuela, porque "la Casa Real tuvo la deferencia de invitarme al almuerzo" que los Reyes ofrecieron a Zelenski, tal como reveló en una entrevista por la mañana en Onda Cero. Y sin embargo, es el PP el partido que ha mostrado una coherencia más cercana, al menos, a las líneas generales de las políticas de Pedro Sánchez: atlantismo, multilateralismo, Unión Europea, autonomía estratégica, apoyo a Ucrania frente a la guerra de agresión rusa... Es decir, que si el PSOE quisiese llevar el acuerdo entre España y Ucrania al Congreso [consúltelo aquí en PDF], lo más probable es que hubiese una mayoría abrumadora a favor del mismo, entre los 137 escaños populares y los 121 socialistas (120 más el escaño de José Luis Ábalos, en el Grupo Mixto). Aunque acaso ésa misma es la razón por la que el documento no se lleva a debate y votación a las Cortes Generales. [Así son los Leopard y Patriot que España enviará a Ucrania: destruyen múltiples objetivos y con gran potencia de fuego] No hay necesidad de ello, como explicó Sánchez en la rueda de prensa conjunta con Zelenski, por no haberse escogido la fórmula de Tratado internacional, sino del MOU. Pero es que además, una sesión como ésa revelaría con claridad que los socios que invistieron al presidente no lo apoyan en asuntos clave de la posición de España en el mundo. Y que, con sus matices y críticas, quien sí lo hace es el PP. Desplante a Zelenski Este lunes, los socios parlamentarios, estuvieron ausentes cuando les tocaba estar presentes. Y el socio minoritario de coalición, se mostró enfadado, a pesar de ser corresponsable del acuerdo. Los primeros, ERC, Bildu, Podemos y BNG, dejaron plantado a Zelenski, presidente de Ucrania -un país invadido por otro mucho más poderoso, Rusia-, en su visita oficial a las Cortes Generales: alegaron que no quieren "reforzar la vía bélica". Es decir, que le dieron una patada a Sánchez en el trasero del líder extranjero. El segundo, Sumar, pidió que se lleve al Congreso, para su debate y votación, el Memorando cuyas partidas aprobaron sus cinco ministros en Consejo de Ministros. Alegó Urtasun que hasta este mismo lunes no supieron el destino de este incremento de gasto en defensa, que se hizo fuera de Presupuesto hace mes y medio. Pese a lo poco creíble de esta alegación, porque el montante de 1.129 millones de euros aprobado supone alrededor de un 0,7% del PIB anual español, Sumar acusó a la parte socialista del Gobierno de "una falta de transparencia que no es seria" en un asunto "tan importante como la defensa". Es cierto que la referencia del Consejo de Ministros de aquel día no era explícita: "Se autoriza la celebración del acuerdo marco para el suministro de diverso material para el refuerzo de capacidades militares". Y que el montante del acuerdo es de 1.000 millones, no de esos 1.129 que se aprobaron... porque el resto, según fuentes de Moncloa, "son partidas propias de España". Y que todo lo que tiene que ver con presupuestos para material bélico y sus detalles, además de otro tipo de ayudas de España a Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, se ha mantenido "en reserva", como explicaba Sánchez este mismo lunes. Aunque más ha parecido siempre -tal como han confirmado fuentes cercanas al presidente, en otras ocasiones- que ha sido así para evitarse disputas internas en el Consejo de Ministros y con los socios, más que por necesidades de seguridad o "para no darle pistas al enemigo ruso", como expresaba un ministro este lunes.