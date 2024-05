El PP acusa a Sánchez de presionar a Armengol para que cortara la intervención de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no aclarar las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez, tras más de seis horas de comparecencia en el Pleno del Congreso. Por eso, ha anunciado que el Grupo Popular citará a Sánchez en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta.

El cara a cara entre ambos ha sido este miércoles extremadamente duro. Y además, en el momento de la dúplica de Feijóo al presidente se ha producido un momento llamativo. El líder del PP estaba recordándele a Sánchez que a él y a su partido le han votado ocho millones de personas en unas generales y que por eso el PP merece "un respeto", cuando en el fondo de la imagen que emitía el Congreso se veía al presidente del Gobierno gesticular.

El PP lo ha denunciado en redes sociales. Esta misma tarde han colgado un vídeo en X con el siguiente mensaje: "Sánchez pidiendo la hora para evitar el siguiente gol". En las imágenes puede verse el corte en el que Feijóo termina su intervención y el presidente del Gobierno se dirige a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, con estas palabras (siempre según la versión del PP): "Que vaya acabando ya".

Sánchez pidiendo la hora para evitar el siguiente gol. pic.twitter.com/GwYWrZrsuy — Partido Popular (@ppopular) May 22, 2024

"No, no le mande usted a la presidenta acabar porque ya está bien" le responde Feijóo notablemente enfadado. En ese momento el líder del PP estaba siendo muy duro con Sánchez: "Lo bueno es que el día 9 de junio volverán a hablar los españoles. Vamos a esperar la respuesta de todos. Yo no lo voy a sacar a usted a garrotazos ni a gorrazos. Hasta aquí podíamos llegar. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata", apostillaba Feijóo.

"El resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho, máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado", ha dicho con ironía Feijóo en su pregunta de control en el Pleno del Congreso, tal y como recoge Europa Press.

Tras denunciar que el jefe del Ejecutivo no haya contestado en sesión plenaria sobre las preguntas que le ha formulado sobre su esposa, el presidente del PP ha espetado a Sánchez que "las va a tener que contestar en el Senado".