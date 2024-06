Aznar afirma que España "prevalecerá ante quienes quieren romper el orden constitucional"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lamentado en Jaraíz de la Vera (Cáceres) que se ponga en cuestión todo lo que supuso la transición española hacia "una democracia ejemplar para muchos sitios del mundo" y ha afirmado que "España prevalecerá frente a todos los que quieren romper el orden constitucional y la convivencia".

Se ha expresado así en este municipio durante su intervención en un acto de inauguración e izado de la bandera de España, después de que ayer asistiera en el monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste, a la entrega del Premio Europeo Carlos V al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y expresidente del Consejo de Ministros de la República de Italia Mario Draghi. Aznar se ha mostrado orgulloso de participar en este acto, para asegurar que fue "el inspirador que materializó prácticamente" la famosa bandera de España que luce en la Plaza de Colón de Madrid.

En unos momentos en los que quienes creen en la bandera española tienen que aguantar "tantos insultos, descalificación y tantos acuerdos que van en contra del interés general", ha dicho, ha apelado a tener presente la historia del país: "Cualquier nación que quiere tener un buen futuro por delante no lo puede tener si no es consciente del pasado". En esta línea, ha asegurado que no se puede contar la historia del mundo sin "un puñado pequeñito de países, que no son más que tres o cuatro, uno de ellos España".

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, en un acto en Valencia. Rober Solsona EP

De la grandeza del país dan cuenta, a su juicio, figuras como Carlos V, que se retiró en el citado monasterio de Yuste, emperador del "imperio en el que nunca se ponía el sol", a su juicio, inigualable en "dimensión", y la figura del conquistador extremeño Hernán Cortés, "uno de los mayores genios políticos de la historia".

"Ser conscientes de esa historia es fundamental", ha señalado Aznar, quien cree que es preciso conocer "mejor que nunca nuestras raíces y estar orgulloso de ellas para poder trazar un gran futuro para España", ha afirmado.

Un futuro que, ha dicho, "se empezó a trazar hace 50 años" con la transición española, en la que los ciudadanos apostaron "por la reconciliación, la convivencia, el encuentro, la unidad y por grandes objetivos compartidos", un "éxito" que transformó España política, social, económica e institucionalmente, y que trajo "una democracia ejemplar para muchos sitios del mundo".

En su opinión, hoy todo eso lo quieren poner en cuestión: "La propia existencia de la nación española, la propia continuidad histórica de España, nuestra transición jurídica y el orden constitucional", encabezado por la corona, y "magníficamente por el rey Felipe VI que cumplirá diez años de reinado".

Aznar se ha mostrado convencido de que hay "una mayoría de españoles" que va a estar activamente en contra de eso y a favor de lograr "un futuro mejor para toda España" desde la unidad. "España prevalecerá frente a aquellos que la quieren destruir, dividir, romper nuestro orden constitucional y nuestra convivencia", ha apostillado.