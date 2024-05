Sánchez carga contra las 'leyes de concordia' y pide elegir entre "democracia o fango, votos o bulos"

El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a jugar este sábado la carta del victimismo, en un acto de campaña del PSC, y ha pedido a los catalanes que elijan en las urnas el 12-M entre "democracia o fango, votos o bulos".

Durante apenas 20 minutos de intervención, Sánchez ha utilizado hasta en 12 ocasiones los términos "fango" y "enfangar", ha aludido 12 veces a los "bulos" y la "desinformación" y otra más al "barrizal".

En todas las ocasiones, para referirse a las noticias publicadas por distintos medios sobre las relaciones profesionales de su mujer, Begoña Gómez, con empresas que han recibido contratos públicos o ayudas del Gobierno.

Sánchez dice que PP y Vox "propagan el fango" para no mostrar su "verdadero" proyecto.

En cambio, Sánchez no se ha referido en ningún momento a la crisis diplomática que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha abierto con el Gobierno de Argentina, al sugerir que el presidente Javier Milei consume "sustancias". Unas insinuaciones que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha situado en el "lodazal" de la política.

Pedro Sánchez protagonizado este sábado un mitin de campaña de las elecciones catalanas en Montmeló (Barcelona), en el que ha acompañado al candidato a la Presidencia de la Generalitat Salvador Illa. También han intervenido en el acto la candidata del PSC Conchi Jiménez, y el alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.

Durante el mitin, Sánchez también ha esgrimido la carta de tres relatores de la ONU para sostener que las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox en varias comunidades autónomas "vulneran los derechos humanos y la memoria de las víctimas del franquismo".

Ambos partidos, ha insistido Sánchez, "mancillan el significado de una palabra noble como la concordia, confundiendo a las víctimas con los verdugos, y equiparando la democracia con la dictadura".

El presidente se ha dirigido a "los que saben lo que implica estar buscando toda la vida los restos de sus seres queridos, todavía enterrados en cunetas": "el Gobierno va a seguir defendiendo la dignidad de las víctimas del franquismo por todos los medios del Estado de derecho", ha anunciado.

Las alusiones a la "máquina del fango" han servido de nuevo para dejar sin respuesta las críticas que esgrime el PP sobre el posible conflicto de intereses por las actividades profesionales de Begoña Gómez.

"No soy un ingenuo", ha confesado, "sé que me hostigan, tratan de atacarme por tierra, mar y aire, no porque me llame Pedro Sánchez, sino porque soy el secretario general del PSOE".

Y ha presentado a Feijóo y al resto de dirigentes de la oposición como meros peones de intereses mucho más poderosos, que intentan derribar al Gobierno.

Los ataques que recibe, ha asegurado Sánchez, proceden de "poderes a los que les molesta que creemos impuestos a las grandes fortunas, y eliminemos las golden visa para los que quieren comprarse viviendas de lujo".

"Hay un Gobierno que va a reconocer el Estado palestino", ha dicho entre aplausos, "sé que eso les molesta a algunos poderes. La lucha es desigual, ellos tienen dinero, políticos a su cargo, medios que se encargan de propagar sus bulos y desinformación".

El presidente ha denunciado que PP y Vox "pretenden convertir la democracia en un territorio exclusivo de los poderosos", a los que ha advertido: "Su voto, el de las grandes fortunas, vale lo mismo en las urnas que el de un trabajador o un pensionista".

Ante las elecciones del 12-M, Sánchez ha presentado al candidato Salvador Illa como la "vacuna" que va a frenar los planes independentistas de sus socios de ERC y Junts, tras su experiencia gestionando la pandemia de coronavirus como ministro de Sanidad.

Pedro Sánchez ha pedido a los catalanes que, antes de depositar su voto, recuerden lo ocurrido a lo largo de los últimos diez años: "Fueron dos presidentes de derechas, en Moncloa y Palau", ha dicho en alusión a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, "los que llevaron a Cataluña a la quiebra".

"Y vamos a ser dos presidentes progresistas", ha añadido en alusión a Illa y a él mismo, "los que haremos que Cataluña avance en oportunidades, convivencia y derechos".