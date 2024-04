Pedro J: "El punto y aparte de Sánchez; de ser un líder democrático a convertirse en caudillo populista"

El presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha calificado los cincos días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión final de no dimitir como "una operación política". El líder del Ejecutivo ha declarado este lunes que su decisión es un "punto y aparte", un antes y un después que el director de EL ESPAÑOL asegura que "consiste en pasar de ser un líder democrático a un caudillo populista".

"¿Qué quiere decir ese 'punto y aparte'? ¿Qué quiere decir cuando se compromete a revertir esta situación?", ha preguntado Pedro J. Ramírez en La Hora de la 1. "Nos está anunciando que, a partir de este episodio, el Sánchez que conocemos, que puede encajar en las coordenadas democráticas de los países de nuestro entorno, se va a convertir en un caudillo populista", ha explicado.

"Ha dicho que sacaba su fuerza para continuar y encontraba una nueva legitimidad en la movilización de estos días. ¿Se refiere a las 12.000 personas que fueron a Ferraz el sábado? ¿A las 5.000 que se movilizaron frente al Congreso? ¿Eso es la mayoría social?", ha aseverado.

En definitiva, Pedro J. Ramírez ha sostenido que "Sánchez ha consumado un gran engaño y nos ha hecho creer que estaba en medio de una crisis personal cuando estaba urdiendo una operación política de punto y aparte". "El único punto y aparte en una democracia lo ponen las urnas", ha añadido.

¿Regeneración democrática?

Sánchez ha decidido seguir al frente del Gobierno para "trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia". Sobre las palabras del presidente, Pedro J. Ramírez ha dicho que él también cree que "hace falta una regeneración democrática, pero que consista en que en la Fiscalía, en el CIS o en RTVE no haya una persona de partido".

"Pero la regeneración no consiste en rebajar las mayorías para la elección del poder judicial, no consiste en dar más poder a los fiscales, no consiste en endurecer el código penal en relación con la libertad de expresión", ha aseverado.

"Ya hay quien está hablando de golpe de Estado blando, no creo que estemos en eso, pero desde la sociedad civil y los medios críticos hay que aferrarse a la defensa de la democracia en base a la Constitución", ha pedido.

Pedro J. Ramírez cree que la "la oposición tiene que hacer un llamamiento a defender la institucionalidad democrática".

"Sánchez ha montado una gran fantasmagoría, el reflejo de la pared de una sombras que no se corresponden a la verdad. Y ha anunciado una nueva manera de gobernar. El mayor peligro para nuestra democracia, desde hoy, se llama Pedro Sánchez", ha concluido el director de EL ESPAÑOL.

"Sánchez ha hecho un Nixon"

Pedro J. Ramírez ha comparado la decisión de Pedro Sánchez anunciada este lunes con el caso de la mujer del expresidente estadounidense Richard Nixon en los años 50, cuando era candidato a la vicepresidencia bajo Eiseinhower. "En cierto modo, recurriendo a un paralelismo histórico, Sánchez ha hecho hoy un Richard Nixon", ha asegurado el director de este diario.

"Es decir, ha utilizado un elemento como han sido las críticas o las publicaciones sobre las actividades profesionales de su esposa, algo personal, para utilizarlo como base para iniciar lo que él llama la 'regeneración de la democracia'", ha afirmado.

[Carta del Director: La mujer de Nixon]

Para Pedro J. Ramírez, el caso de Sánchez es similar al de Nixon porque ambos mandatarios, de una forma u otra, intentaron hacer creer a la sociedad que tenían un problema personal para poner en marcha una operación política.

En el caso de los Nixon, la prensa les acusó de tener un fondo secreto en el que se ingresaban donativos de simpatizantes con el que luego se pagaban gastos políticos de carácter operativo, pero también algunos gastos personales. Aunque las cantidades no eran grandes y podía no ser un delito, el caso atentaba contra cualquier apariencia de ejemplaridad, tal y como explica Pedro J. Ramírez en su Carta del Director.

Nixo, para desviar el foco informativo, transmitió que él y su familia siempre habían vivido humildemente, que el supuesto abrigo lujoso de visón que tenía su mujer era en realidad de "paño republicano" y recurrió a que un perro que les había llegado hacía muy felices a sus hijas.