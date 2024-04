Sánchez envía a Albares a la ONU para defender el Estado palestino tras los escollos en su gira europea

El primer ministro esloveno, Robert Golob, prometía este martes "coordinación" pero eludía comprometerse a "un calendario" con Pedro Sánchez para el reconocimiento del estado palestino. El lunes, fue el portugués Luis Montenegro el que rechazó cualquier paso antes de ver qué ocurre este jueves en Naciones Unidas. Precisamente para ese debate en el Consejo de Seguridad, José Manuel Albares ha sido enviado este jueves a Nueva York.

La presidencia maltesa ha convocado un debate abierto tras dos semanas de consultas en el Comité de Admisiones. Moncloa teme un posible veto de Estados Unidos, sobre todo después del ataque de Irán a Israel, su aliado más firme en Oriente Próximo, el pasado sábado.

Fuentes diplomáticas señalan a este diario que "el escenario ha cambiado" tras el primer ataque directo de la República Islámica en suelo israelí. "En días o semanas, nos podemos ver en una guerra abierta sin precedentes en la región", apunta una de ellas. "Es normal que todos guarden la ropa ahora", explica otra. "Sería una insensatez seguir con el plan", añade una tercera.

"Pero España seguirá adelante", confirma una fuente implicada en la decisión de Sánchez, que se está encontrando más resistencias dentro y fuera de España de las esperadas. El presidente del Gobierno seguirá volcado en los próximos días en lo que Moncloa considera una gestión de éxito que le permite liderar una posición en el mundo para acabar con la guerra en Gaza.

Los reticentes no objetan el reconocimiento, que está asumido internacionalmente desde hace años -fue aprobada en el Congreso en 2014 e incluida en programas electorales como el del PP-, pero sí la velocidad, la unilateralidad y las condiciones. Es decir, no es "el qué", sino "el cuándo" y "el cómo".

Y la posición oficial del PP de Alberto Núñez Feijóo coincide con esa reticencia, según expresó él mismo en el Pleno del Congreso. Un matiz muy similar al expresado por el luso Montenegro y al viraje del esloveno Golob, que hace menos de un mes sí había firmado un comunicado conjunto para impulsar esta iniciativa, con Sánchez y los líderes de Irlanda y Malta.

En estos días, Sánchez ha viajado a Noruega, ha recibido al líder de Portugal y ha visitado Eslovenia. En ninguno de estos jefes de Gobierno ha encontrado una adhesión total, cada uno con sus matices. Moncloa entiende que la iniciativa diplomática "cuando tiene peso es ahora", pero entiende que "el escenario es extremadamente complejo". Sobre todo, tras la escalada bélica del fin de semana.

Y por eso, la ofensiva diplomática en Europa y Oriente Próximo (Qatar, Arabia Saudí, Egipto) iniciada hace unas semanas para recabar apoyos a su iniciativa necesita redoblar los gestos. De ahí que Albares vaya a recortar su estancia junto a los Reyes en la visita de Estado que Felipe VI y Doña Letizia están protagonizando en Países Bajos.

La visita comenzó este martes y no acaba hasta el jueves por la noche. Pero el ministro ya estará viajando desde la noche anterior. Y eso da cuenta del empeño del Gobierno en su apuesta de "paz, estabilidad y seguridad" para la región, a través de la solución de los dos Estados.

Solo o en compañía

En todo caso, fuentes oficiales de Moncloa mantienen su intención de proceder a la aprobación del reconocimiento de España al Estado de Palestina en las próximas semanas. Solo o en compañía de otros.

Sería una decisión de Consejo de Ministros y, aunque en algún momento Sánchez habló de llevarlo al Congreso, no está claro que vaya a propiciar una votación en la Cámara.

El presidente también ha insinuado que convocará a los portavoces parlamentarios en la Moncloa, sin que tampoco esté claro aún si será para informar de la aprobación o para consultar y recabar apoyo previamente.

Por el momento, Sánchez sigue sus gestiones sin haber contactado con los grupos, más allá de haberlos escuchado en el debate del pasado miércoles en el Congreso sobre la última cumbre europea.

Moncloa se felicita de que el presidente esté encabezando desde octubre una posición en todo el mundo que, incluso, expresó en Israel cuando se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Según el Gobierno, el primer ministro australiano habló este martes con Sánchez para darle apoyo.

En Europa no ha logrado apoyo de países como Alemania y Francia, y hace unas semanas sí firmó el referido acuerdo con Malta, Eslovenia e Irlanda.

En este momento, nueve países de la UE reconocen ya a Palestina como Estado independiente: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Suecia y Rumanía. Todos ellos lo hicieron antes del ataque terrorista de Hamás en octubre.

"Después del ataque iraní es una insensatez seguir adelante con el reconocimiento del Estado palestino", apunta un experto en la región. "Si los acompañantes de Sánchez en esta aventura no hubieran llegado a esta conclusión por sí solos, lo habrán hecho ayudados de alguna gestión norteamericana".

Este miércoles, Sánchez continúa su gira en Bélgica, donde está citado con el primer ministro Alexander De Croo, muy cercano a sus posiciones. Junto a él protagonizó una rueda de prensa en el paso de Rafah, el mismo día de la primera liberación de rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamás.

Y también en Bruselas, acudirá al Consejo Europeo para insistir en su propuesta. Allí, tiene previstas reuniones bilaterales con los líderes de Luxemburgo y Malta.

En contra

Y el jueves, Albares defenderá ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la inclusión de Palestina como Estado de pleno derecho, lo que parece imposible por el previsible veto de Estados Unidos. Aun en ese caso, España confía en que los países árabes fuercen someter el asunto a un debate con resolución de la Asamblea General, "a finales de mes".

En ese escenario, los 140 países que en todo el mundo ya han reconocido el Estado palestino podrían ganar la votación "sin problema", apunta otra fuente oficial. Bastarían dos tercios de la Asamblea... y entonces, el asunto regresaría al Consejo de Seguridad. "Y el peso político sería enorme, tras esa votación".

Por eso, Moncloa aún confía en que la apuesta le salga bien a Sánchez. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, resumió los escollos la semana pasada: "España y Noruega tienen un punto de vista similar en cuanto a la importancia de este reconocimiento y en cuanto al proceso", pero la "decisión definitiva depende del contexto y de qué momento".

En eso, precisamente, estriba la diferencia.

Esa posición es también la de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado insistió la pasada semana en que su país apoyaba "firmemente la creación de un Estado palestino". Pero esa meta, añadió, "se logra mejor a través del diálogo y la negociación entre las dos partes y con otros países de la región".

En España, hasta el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aseguró este martes en Antena 3 que apuesta por el reconocimiento de Palestina como Estado. Aunque sostiene que antes deberían concretarse algunos detalles relevantes, y no menores. El territorio concreto o la capital de ese futuro Estado, por ejemplo.

Considera que una decisión de este calibre siempre debería consensuarse con Europa. "Sería razonable que antes de que un Gobierno tomara una decisión la consultara con los socios de la UE porque al fin y al cabo se trata de construir una posición común", dijo Page.

Feijóo también coincide. En el Pleno del Congreso, el pasado miércoles, aseguró que el PP "comparte la solución de los dos Estados" y que "sigue vigente la posición de hace una década, la de 2014", cuando se aprobó la proposición que el PP apoyó ese año de reconocimiento del Estado palestino.

Sin embargo, el líder popular advirtió de que el "cuándo y el cómo" son "claves", y sostuvo que el PP respaldaría esta iniciativa si el reconocimiento fuera "como resultado de un proceso negociador" y "cuente con masa crítica de más países de peso", condiciones que no se cumplen en estos momentos.

"El reconocimiento de un Estado sin que se den las condiciones para que sea viable puede perjudicar a los palestinos. No le digo que no lo haga, le digo que no lo haga solo", dijo el líder del PP.

Sánchez le respondió reivindicando la autonomía de España para tomar la decisión, al margen de otros países, y le atacó con la posición del expresidente del Gobierno y responsable de FAES, José María Aznar, que se ha pronunciado de forma despectiva contra el reconocimiento de Palestina.

Fuentes del PP explican que la solución de los dos Estados se hubiera podido impulsar más fácilmente cuando era más fuerte la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, es Hamás quien domina totalmente Gaza, tras haber suspendido las elecciones desde hace años, y en su ideario -patrocinado por Irán- está la destrucción de Israel y, por tanto, no permite la existencia de dos Estados, sino de uno solo islámico.

La ofensiva terrorista de Hamás del pasado mes de octubre tiene que ver precisamente con la intención de países árabes como Arabia Saudí de reconocer a Israel, en contra de Irán.

Por eso, los populares entienden que antes de proceder al reconocimiento, es necesario estabilizar la zona y lograr un acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, al margen de Hamás, que hoy parece muy difícil.

Por contra, la posición del Gobierno consiste en considerar que el reconocimiento inmediato puede ayudar a poner fin a la guerra.