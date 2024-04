La eurodiputada Aguilera, ante una cámara oculta: "Me da igual la felicidad del pollo... yo me lo como"

La eurodiputada Clara Aguilera es del PSOE, lleva 10 años en Bruselas y antes fue consejera de Agricultura y de Gobernación de la Junta de Andalucía. Ahora, como miembro titular de las comisiones de Agricultura (AGRI) y de Pesca (PECH) de la Eurocámara, defiende un sector primario "sostenible" y proclama estar en contra de las macrogranjas. Pero en privado admite: "A mí, me da igual la felicidad del conejo, del pollo o del gato... me da igual, yo me los como".

El pasado 11 de abril se estrenó en España el documental Food for Profit, un trabajo de dos periodistas italianos en el que se muestran las supuestas contradicciones de la Política Agraria Común (PAC), que se lleva casi el 33% del presupuesto anual de la Unión Europea. Las palabras reseñadas de Aguilera se tomaron con cámara oculta.

El trabajo audiovisual de los italianos Giulia Innocenzi y Pablo D'Ambrosi incluye entrevistas a cámara e imágenes captadas de manera encubierta a los mismos responsables políticos. En ellas se demuestra, presuntamente, la facilidad con que ciertos europarlamentarios reciben a lobbistas en sus despachos. Y cómo reconocen prácticas irregulares para defender políticas e iniciativas que éstos les propongan.

Incluso, algunos sugieren un intercambio económico como contraprestación por asumir como propias las iniciativas y llevar a textos legales los intereses de las grandes industrias del sector cárnico, agrario o pesquero. "Ayudas para la campaña", explica el exministro italiano Paolo de Castro, del mismo grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) que Aguilera.

Clara Aguilera (PSOE): "Me da igual la felicidad del pollo, yo me lo como"

No es este último el caso de la europarlamentaria granadina del PSOE. Aunque la socialista sí parece admitir que ella misma podría haber cobrado de las ayudas de la PAC sobre las que toma decisiones. Lo hace en un pasaje grabado con cámara oculta por un periodista que se hacía pasar por lobbista:

—Hay políticos e industriales que toman el dinero de la PAC [...] porque sabemos que hay gente trabajando sobre un específico donde hay los nombres de varios miembros...

Así introduce el espinoso tema el reportero, cuya cámara está camuflada, grabando, a la altura de la mesa de un restaurante en Bruselas. Es entonces cuando Aguilera parece confesar.

—Sí, yo también. Yo soy del sector. Yo he trabajado en el sector. Sí, sí. Y dicen que hay conflicto de intereses... ¡bueno! Hay muchos diputados en AGRI que sí cogen dinero de la PAC porque son propietarios —dice, señalándose a sí misma—.

Fuentes cercanas a la productora responsable del documental reseñan que no ha podido constatarse que la eurodiputada del PSOE sea beneficiaria de ayudas de la Política Agraria Común europea. Pero sí que trabajó en cooperativas agrarias: "No se puede acreditar el extremo de que perciba subsidios" en la actualidad, aclaran desde Food for Profit, "aunque en la pieza de vídeo da esa impresión".

La eurodiputada granadina reconoce, eso sí, lo que se constata en otros pasajes del documental: que ésa es una práctica de muchos de sus compañeros en AGRI. Y que no se publicita porque, evidentemente, comprometería la credibilidad de las políticas y la legitimidad de las decisiones que se toman en una de las comisiones más poderosas (por presupuesto) de a Eurocámara

—¿Que hay gente que le pueda generar dudas? También lo entiendo. Porque es verdad que nosotros tomamos decisiones sobre las ayudas de la PAC. Pero es que, de momento, todas absolutamente legales, transparentes, se declaran...

Este periódico se ha puesto en contacto con el servicio de prensa de los socialistas en la Eurocámara para recabar la versión de la europarlamentaria, pero Aguilera ha preferido no hacer declaraciones.

El documental Food for Profit analiza el impacto de la ganadería intensiva en Europa y la relación de estos grupos de presión con los miembros de la Eurocámara. Aguilera aparece en varios pasajes, descrita como "una diputada clave de la Comisión AGRI".

La política socialista accede a ser entrevistada por la periodista Innocenzi y afirma en cámara "yo no estoy de acuerdo en que en ninguna actividad agraria o ganadera se haga daño a animales". Minutos después, se la puede ver una conversación con el reportero encubierto asegurando "a mí me da igual la felicidad del conejo, del pollo o del gato... me da igual, yo me los como".

De nuevo, más tarde, otro periodista le muestra la grabación y ella rehúye dar explicaciones, y se va por los pasillos de la sede en Estrasburgo del Parlamento, exigiendo que no se le hagan "juegos periodísticos".

La fecha de la grabación con cámara oculta fue marzo de 2019, según fuentes de la productora del documental. Y la fecha de la entrevista oficial a cámara fue octubre de 2021.

Fuera del 9-J

El suyo es uno de los casos más llamativos que se recogen en el documental. Y aunque hay otros, como el del exministro italiano De Castro, la Fundación Franz Weber (FFW) -que desde hace casi 50 años aboga por el mantenimiento de la naturaleza y de los paisajes, por una mayor biodiversidad y por mantener los hábitats naturales intactos- ha reclamado al PSOE que la excluya de las elecciones europeas del 9 de junio.

Leonardo Anselmi, director de la FFW, remitió una carta este lunes a Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso este diario [consúltela aquí en PDF]. En ella, le da cuenta del escándalo y le solicita "encarecidamente" que active los mecanismos "para evitar que la citada eurodiputada vuelva a las listas" del Partido Socialista para el 9-J.

"Ha demostrado un comportamiento que recuerda las peores formas de hacer política y de 'representación popular', beneficiándose personalmente y favoreciendo a los lobbies", remarca la misiva, "mientras se perjudican las arcas públicas, los pequeños productores, los consumidores y ciudadanos, y claramente a los animales y la naturaleza".

Fuentes de la fundación denuncian a este diario "que cargos electos se plieguen a las propuestas y medidas de los lobbies de la explotación animal", como detectan en el caso de Clara Aguilera.

"Su trabajo a favor de las patronales pesqueras, cárnicas, de la caza o de la tauromaquia", continúa un portavoz de FFW, "evidencia que no trabaja por los intereses comunes, sólo los de un reducido número de empresas u organizaciones".

Lo cierto es que el trabajo videográfico muestra su relación con diferentes lobbies, a través de numerosas reuniones y preguntas que dirige, en su labor parlamentaria, "que parecen haber sido dictadas por grupos como los cazadores, representantes de las patronales cárnicas y pesqueras, y en contra de movimientos sociales que propugnan la protección de los animales y la naturaleza", afirman las fuentes.

Precisamente, el pasado 14 de marzo, la europarlamentaria socialista intervino en un debate sobre la revisión de la legislación de bienestar animal en el Parlamento Europeo.

Ella es una de las personas con más poder decisorio sobre la Política Agraria Común (PAC) y aquel día, criticó a la Comisión por demostrar poco interés en esta iniciativa... aunque de inmediato celebró como una oportunidad que el endurecimiento de estas medidas se deje "para la próxima legislatura", porque "hay que escuchar" a los ganaderos, dijo. "A lo mejor nos darán ideas para mejorar esta situación".