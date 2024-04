Moncloa arremete ahora contra Bildu, pero elude referirse a sus pactos: 'ETA fue una banda terrorista'

El Gobierno ha endurecido hoy, por primera vez desde que se constituyó, su discurso contra Bildu, después de que el candidato de EH Bildu a lehendakari en las próximas elecciones vascas del 21 de abril, Pello Otxandiano, se haya negado a calificar a ETA de grupo terrorista.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha arremetido contra esa declaración en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero ha eludido responder si eso afecta de alguna manera al pacto con Bildu que sitúa a ese partido como un socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, la ministra ha indicado a la ministra de Sanidad, Mónica García, miembro de Sumar, que no debía responder a este asunto porque como es la portavoz quien responde en nombre del Gobierno. García había sido preguntada por la opinión de su partido sobre este asunto.

"Desgraciadamente en este pais sabemos bien que ETA fue una banda terrorista y no reconocerlo no sólo es cobarde, es que es un desprecio a las víctimas, a la sociedad vasca y española y es negacionista con la historia, porque fue la sociedad la que derrotó el terrorismo de ETA", ha señalado.

[Eneko Andueza: "Algunos solucionan todo con esa fórmula mágica que es la soberanía"]

Desde la constitución del Gobierno de Pedro Sánchez, tras su investidura en 2020, el Ejecutivo ha evitado críticas públicas contra Bildu por su pasado y la vinculación con ETA.

Alegría ha remachado que "frente a lucha contra la violencia y terrosimo este Gobierno ha sido contundente y no ha cambiado nada". "Con la misma seriedad no compartimos en absoluto las palabra del candidato de EH Bildu. No sólo es cobarde, es que es un desprecio enorme hacia todas las víctimas y a la sociedad en su conjunto y negar lo evidente", ha añadido.

La ministra portavoz no hizo ninguna referencia a sus pactos con Bildu, pese a ser preguntada por ello.

A una tercera pregunta sobre el tema y la hipótesis de que el PSE pacte con Bildu en el Pais Vasco, Alegría ha señalado que "el candidato del partido socialista -Eneko Andueza- ha sido absolutamente contundente y nos reafirmamos en sus palabras".