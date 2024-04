Otxandiano (Bildu) se niega a llamar terrorista a ETA y el PSOE responde: "Es un absoluto cobarde"

"ETA fue un grupo armado". Así respondió el candidato de EH Bildu a lehendakari en las próximas elecciones vascas del 21 de abril, Pello Otxandiano, a la pregunta sobre si ETA era una organización terrorista en una entrevista en la Cadena Ser.

"Las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión. Hay diferentes puntos de vista de lo que han supuesto los GAL, las torturas o ETA. Creo que hay un consenso fundamental en la sociedad vasca 15 años después de la desaparición de ETA, y es que ese ciclo lo hemos dejado atrás", ha explicado Otxandiano tras evitar decir que fue un grupo terrorista.

"¿Qué es terrorismo hoy en día? ¿Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo?", ha declarado después de volver a ser preguntado por Aimar Bretos en Hora 25 sobre si sólo consideraba a ETA "un grupo armado".

"Bueno, podemos discutir sobre las consideraciones, qué es terrorismo, qué no es, pero mucho más allá me parece que lo principal es diagnositcar en términos políticos cómo se superan los conflictos", ha aseverado el candidato de Bildu. Acto seguido dijo que "afortunadamente ETA ya no existe".

Otxandiano también quiso "poner en valor la aportación que ha hecho la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA".

Pello Otxandiano, sobre ETA: "La cuestión principal es diagnosticar en términos políticos como se superan los conflictos políticos. Creo que en este país hemos avanzado muchísimo". pic.twitter.com/7lrXIaFJXw — Hora 25 (@Hora25) April 15, 2024

"Hay personas de EH Bildu que han pagado con más de 6 años y medio de cárcel su empeño por desactivar la violencia de ETA. Y esas personas, cuando fueron encarceladas, fueron catalogadas como terroristas y después no han sido absueltas. Aún hay gente en el Estado español que los considera terroristas", se ha quejado Otxandiano.

"Por tanto, este debate lo tenemos que superar. Estamos en otro ciclo político", ha concluido el candidato de Bildu.

Reacción del PSOE

Las palabras de Pello Otxandiano han tenido una rápida respuesta por parte de los socialistas vascos. El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha censurado la palabras del dirigente de Bildu, al que ha calificado de "absoluto cobarde", y ha dejado claro que "no puedo permitir que esta gente gobierne" en el País Vasco.

Andueza ha señalado este martes en la SER es que "la única verdad que Otxandiano" dijo en su entrevista "es que ETA ya no existe". "ETA fue una banda terrorista y el señor Otxandiano demuestra que es un absoluto cobarde, esas declaraciones son de una bajeza moral tremenda", ha señalado.

"La única posibilidad de que esta gente no llegue al gobierno es el PSE", ha añadido el candidato socialista. "No puedo permitir que esa gente gobierne y mucho menos gracias a nosotros. Yo sé perfectamente dónde estaba el señor Otxandiano cuando yo tenía que ir escoltado", le ha recordado, visiblemente molesto.

:micrófono_de_estudio: Eneko Andueza (@enekoandueza), secretario general del @socialistavasco y candidato a Lehendakari.



“Por supuesto que voy a mantener mi palabra, moralmente no puedo permitir que Bildu gobierne, y menos gracias al PSOE”https://t.co/sDO4a6AmcG pic.twitter.com/YZCVIz41VG — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) April 16, 2024

Andueza ha criticado que "Bildu quiere vestirse de izquierda, pero cuando pones en la balanza pones izquierda e independencia, la balanza siempre cae del mismo lado" y ha dejado claro en al menos dos ocasiones que el PSE-EE no pactará con la formación liderada por Arnaldo Otegi. "Yo he sido muy claro diciéndole a la ciudadanía vasca con quien no voy a pactar. Por supuesto, voy a mantener mi palabra", ha remarcado.

También ha opinado que "la sociedad vasca no ha pasado página, ni debe pasar página". "La memoria tiene que estar muy presente", ha insistido. "La sociedad vasca tiene muy presente todo lo que ha pasado aquí. Hemos sufrido muchísimo y hay responsables políticos de todo lo que ha sucedido", ha añadido.

Por último, el candidato socialista ha destacado que su partido es que el único "con propuestas" frente a la "autocomplacencia del PNV y a la indepedencia de EH Bildu" y se ha mostrado convencido de que el PSE-EE "es el que va a decidir el futuro" de Euskadi.

"El PSE es el dique de contención contra el independentismo. Vamos a ser los únicos que vamos a poder hacer políticas progresistas desde el gobierno. Es más necesario que nunca que el voto de izquierdas se concentre en el PSE", ha remarcado.