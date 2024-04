Noruega apoya a Sánchez para reconocer al Estado palestino pero pone condiciones como Feijóo

Noruega se ha sumado a España este viernes al anunciar que está "lista para reconocer al Estado palestino y apoyar su ingreso como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas". Así lo ha expresado el primer ministro nórdico, Jonas Gahr Stores, tras reunirse en Oslo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Noruega apoya así la iniciativa que Sánchez ha impulsado en Europa para el reconocimiento de Palestina, como parte de la solución de dos estados. El Gobierno de España ya ha asegurado que dará el paso antes del verano, pero la declaración conjunta no da una fecha y se limita a que ambos lo harán "cuando suponga una contribución genuina y positiva al proceso hacia una paz entre Israel y Palestina".

Pese a dar el verano como fecha tope, Sánchez también ha subrayado que "España y yo mismo nos hemos comprometido a reconocer al Estado palestino lo antes posible, cuando se den las condiciones necesarias y de manera que pueda tener el mayor impacto positivo".

"La cuestión es cuándo", ha matizado el primer ministro noruego, que también ha asegurado que será una decisión "coordinada" con otros países. No obstante, "no está decidido" si Noruega reconocerá a Palestina a la vez que España. "La situación en la región es muy dinámica", ha aseverado Jonas Gahr Stores ante los medios para justificar la posición del país nórdico. Noruega, por tanto, no pone plazos, como sí ha hecho el Gobierno español, pero está alineada con la iniciativa de Sánchez.

Una vez más, el presidente del Ejecutivo español se ha mostrado muy decidido y contundente con su posición. "No podemos permitir que la violencia siga. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, y el reconocimiento mutuo entre Israel y Palestina son fundamentales. La gravedad de la situación requiere acciones contundentes de la comunidad internacional", ha declarado.

También ha vuelto a pedir "alto el fuego inmediato" y que se facilite el acceso de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. "No podemos permitirnos más muertes", ha reiterado.

Aunque la declaración conjunta no pone pone plazos para el reconocimiento de Palestina, debido a la reticencia noruega de dar una fecha, Sánchez sí ha mostrado su ambición de que el paso se dé lo antes posible frente a los medios de comunicación tras la reunión. "Desde nuestra perspectiva, hay señales claras de por qué es necesario reconocer al Estado palestino lo antes posible", ha remarcado.