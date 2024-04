Ayuso critica el plan de Sanchez de reconocer el Estado palestino: "Es premiar a los terroristas de Hamás"

El frente común que han marcado el Partido Popular y el PSOE a nivel nacional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina se podría ver fracturado por la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que, la líder de los populares madrileños, que ha reconocido en diversas ocasiones no estar "en contra" de tal reconocimiento, ahora pone en duda las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Pues asegura que el movimiento del presidente es "premiar a los terroristas de Hamás".

Fue este mismo miércoles cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba en el Congreso de los Diputados que su partido estaba de acuerdo con la solución de los Estados. Horas más tarde, los medios de comunicación preguntaban a Ayuso y esta aclaraba que aunque "no estuviera en contra" no entendía a qué venía "ahora" el debate.

Este viernes, Ayuso ha ampliado su posicionamiento y ha asegurado que el presidente del Ejecutivo ha decidido que "la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del Holocausto" se solucione "premiando a los terroristas de Hamás".

Ha contextualizado que, a su parecer, Sánchez está mediando en un conflicto internacional para "huir de los problemas" que tiene en España y, mientras, premiar a "terroristas de Hamás que no compran alimentos pero sí misiles; que usan civiles de escudo humano".

"Tenemos a un Sánchez liderando las negociaciones con Gaza con tal de estar huido de España, con tal de no comparecer y dar explicaciones", ha aseverado, en una intervención en la presentación de El Liberal, el nuevo portal económico de The Objetive.

Precisamente, durante su intervención del miércoles, Ayuso se preguntó sobre el mensaje que "mandas al mundo" si "cada vez que haya un ataque terrorista les das territorio".

En este sentido, Díaz Ayuso criticó que el presidente del Gobierno haya decidido ponerse a la cabeza, en plena campaña, de la cuestión palestina, que considera "respetable", pero que no era el momento.

"No creo que la respuesta a un ataque terrorista, con violaciones, mutilación de mujeres y con la exhibición de sus cuerpos, tenga como respuesta el Estado o no palestino, que no era de lo que aquí se hablaba".

Electoralismo en vivienda

En este mismo acto, la presidenta ha hablado de las elecciones catalanas y, a ese respecto, ha asegurado que Sánchez "entregará la cabeza de Illa" a Puigdemont para seguir en Moncloa.

La presidenta ha dicho que el Gobierno central "entre concordia o guerra, han elegido guerra" y ha lamentado que "no ha habido tanta tensión en décadas" porque cree que el Ejecutivo está llevando la política catalana a España entera, por lo que ha insistido en "no podemos dejarnos llevar por estos odios".

Además, ha dicho que "de estas elecciones nos esperamos cualquier cosa", a la vez que ha alertado de que "cada vez son más" las asociaciones de jueces y fiscales "los que dan un paso al frente en defensa de los contrapoderes que son imprescindibles en democracia".

En cuanto al ciclo de elecciones, "estamos vendidos al independentismo", considera la presidenta madrileña, al ser "rehenes de delincuentes que quieren que las instituciones les pidan perdón por sus delitos y poner en peligro la convivencia".

Además, la presidenta ha criticado las "promesas electoralistas sobre vivienda" del Gobierno central.

"Seis años es lo que lleva Sánchez en el Gobierno, cero viviendas es lo que ha propuesto mientras el precio se dispara sin parar con medidas liberticidas y es lo mismo que le está haciendo a la empresa, a quien le meten la mano sin consultar, perjudicando especialmente a la mediana y a la pequeña, que es la que paga todas las fiestas a las que invita el Gobierno", ha criticado la presidenta.

Continuando con el ámbito internacional, la líder de los populares ha criticado que el secretario general del PSOE no haya dado una sola explicación ante el abandono del Sáhara "ni una sola palabra sobre la dictadura de Maduro que está impidiendo elecciones libres en Venezuela".

"Mientras tanto tenemos Fiscalía Europea alertada por los escándalos de corrupción del Gobierno. Así vamos a ir a las elecciones y espero que el Parlamento Europeo sepa escuchar lo que está pasando y sepa defender, por cierto, también la libertad y la vida como valores fundamentales porque si no lo hacemos desde Occidente, no sé quién lo hará", ha culminado.