Puente pide al PP que se ahorre la comisión de investigación: "Montan un numerito cada semana"

La 'trama Koldo' ha vuelto a acaparar, una semana más, parte de la atención este martes en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha arremetido contra el senador del PP Vicente Azpitarte Pérez, a quien ha acusado de "montar un numerito cada semana" como, a su juicio, el resto de su partido, tras preguntar por qué el Gobierno "tapó los casos de corrupción de los amigos de Sánchez en la trama Koldo" antes de las elecciones generales del 23 de julio del año pasado.

El titular de Transportes, bautizado por el senador popular como "ministro portavoz de la corrupción sanchista" y "portavoz de la corrupción de Koldo en las Cortes", ha replicado que no entiende para qué ha puesto en marcha el PP una comisión de investigación en el Senado sobre la 'trama Koldo' si ya tiene las conclusiones. "Ahorrémonos el trabajo y varias semanas de comisión", ha subrayado.

Visiblemente enfadado, Puente ha reprochado al senador Azpitarte que le califique como "portavoz de la corrupción de Koldo", al igual que cuando llamó a las vicepresidentas "grupis". "Esos han sido sus grandes méritos en política hasta la fecha", ha censurado, recordando el pasado del senador popular como periodista en un medio digital al que ha tildado de "fábrica de bulos".

Puente ha replicado que no entiende para qué ha puesto en marcha el PP una comisión de investigación en el Senado sobre la trama Koldo si ya tiene sus conclusiones. "Ahorrémonos el trabajo y varias semanas de comisión", ha subrayado pic.twitter.com/njKKznopqt — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 9, 2024

Esta fue su respuesta al relato de hechos que había hecho Azpitarte al afirmar que Pedro Sánchez conocía antes de convocar las elecciones generales los escándalos de sus "amigos".

Entre estos amigos, el senador popular ha empezado por Luis Rubiales, al que se ha referido como el "primer sanchista del deporte español". "¿Por qué dejaron prescribir el caso de la vivienda del señor Rubiales? ¿Por qué también dejaron prescribir el de la orgía en Salobreña pagada con el dinero del fútbol español? Y dígame, ¿fue crucial la amistad del señor Rubiales con el presidente Sánchez para que su gobierno no investigara en tiempo y forma todas y cada una de sus faltas?", ha preguntado Azpitarte.

Vicente Azpitarte (PP), a Óscar Puente: "¿Tenía Begoña Gómez necesidad de mediar en nombre de todos sus amigos ante el Gobierno de España?" pic.twitter.com/juCCLaSi5h — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 9, 2024

A continuación, se ha referido también a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, cuestionando qué necesidad tenía de "mediar en nombre de todos sus amigos ante el Gobierno".

"Según diferentes informaciones periodísticas ustedes ya conocían todos estos casos antes de las últimas elecciones. Así que, señor Puente, ¿por qué ocultaron toda su corrupción antes de las elecciones del pasado 23 de julio?", ha sostenido el senador popular.

[El PP citará en el Senado a Begoña Gómez si Globalia, Gobierno, Complutense e IE no le dan la información]

Puente, por su parte, ha insistido en que no tiene "nada que ocultar" respecto al caso Koldo, "ni tampoco mucho que ofrecer". En cualquier caso, ha recordado que el PP ha convocado una comisión de investigación en el Senado sobre este tema y que él mismo ha sido llamado a declarar y donde irá "encantado".

"Así que este tipo de preguntas aquí sobran, nos hacen perder el tiempo y demuestran que ustedes no están a trabajar por la ciudadanía española, sino a montar su numerito particular todas las semanas en el que yo, desde luego, no voy a contribuir", ha sentenciado Puente.

El PP vuelve a amenazar con citar a Begoña Gómez

La 'trama Koldo' también ha salido a relucir en una pregunta anterior de la portavoz portavoz del PP, Alicia García, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La senadora popular volvió a amenazar, como ya hizo este lunes, con citar a la esposa de Sánchez a la comisión de investigación en el Senado. "Si el jefe del Ejecutivo sigue sin dar explicaciones por el 'caso Koldo', tendrá que venir a la investigación del Senado la especialista en captación de fondos", ha advertido en alusión a Begoña Gómez.

Montero ha reprochado al PP "emponzoñar la política" haciendo acusaciones al Gobierno "sin pruebas ni indicios". Acusaciones que la ministra ha considerado que son "un desahogo" al hacerlas el mismo día en el que el exministro del PP Eduardo Zaplana declara en un banquillo judicial.

La titular de Hacienda ha defendido que no tiene "ninguna implicación" en el 'caso Koldo' y ha argumentado que el juez no pone en duda los contratos públicos con la empresa investigada. "Usted siga ERE que ERE", le ha replicado la portavoz popular en la Cámara Alta, que ha rechazado esta argumentación aludiendo al caso de los ERE.

El PP también le ha pedido a Montero que el Ejecutivo se aplique la máxima de que quien miente en política debe dimitir, como sostuvo la ministra respecto a Díaz Ayuso, porque es "el Gobierno más mentiroso de la historia". "Tic, tac, señora Montero", ha subrayado.

[Moncloa da por hecho que Sánchez será citado en el Senado para hablar de la actividad de su mujer]

Ante esto, la ministra ha acusado al PP de "intentar derramar mentiras" sobre los miembros del Gobierno y Sánchez, "hablando de cuestiones que nada tienen que ver con el 'caso Koldo'.

"Le pregunto yo, ¿sabía el señor Feijóo cuánto se estaba facturando en la empresa de su cuñado, mientras que él era presidente de la Xunta, ni más ni menos que 18 millones de euros? ¿Conocía Feijóo que, mientras que él era presidente, la empresa de la que era directiva su hermana, contrató por la Xunta de Galicia un montante de 37 millones de euros, ¿lo conocía? ¿Tenía implicación?", ha cuestionado Montero.

Además, la vicepresidenta primera ha preguntado al PP si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tenía implicación cuando el exgerente del Servicio Andaluz de Salud contrató a dedo a clínicas privadas y posteriormente se promulgó para ser directivo de esas empresas que ahora se ha pospuesto".

"¿Van ustedes a pedir responsabilidades políticas a la señora Ayuso por haber estado mintiendo desde la mesa de gobierno de la Comunidad de Madrid negando que se hubieran cometido delitos fiscales o de falsedad documental?", ha preguntado también Montero.

Montero, al PP: "¿Cuándo van a pedir el acta a Ayuso por mentir en un caso de fraude fiscal?" pic.twitter.com/YcNV0PBfAP — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 9, 2024

Con todo ello, ha acusado al PP de "no tener ninguna prueba ni ningún indicio", denunciando que "hacen provocaciones e intentan empozoñar la vida pública".Por ello, les ha pedido "coherencia" para pedir también dimisiones en estos casos, como sí hizo el PSOE, ha defendido, al apartar al exministro José Luis Ábalos.

"Dedíquense a ser una oposición constructiva porque les queda una oposición para largo", ha concluido Montero dirigiéndose a los senadores del PP.