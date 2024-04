Feijóo acusa a PNV, Bildu y a Sánchez de empujar al País Vasco a un ‘procés’ como el de Cataluña

Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta tarde al PP en Vitoria como la única alternativa a la alianza entre el PNV, Bildu y el PSOE de Pedro Sánchez, tres partidos que, ha asegurado, empujan al País Vasco a un procés independentista como el de Cataluña, que sólo traería "división y deterioro" a su sociedad.

"Lo único que están de acuerdo" el PNV, Bildu y el PSOE es en "abrir un proceso de soberanismo, avanzar en un procés a la vasca", ha señalado Feijóo en un mitin de campaña, en el que ha estado acompañado por el candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés.

Sin embargo, ha añadido, "los vascos han visto el nivel de deterioro de la sociedad catalana, que no les interesa copiar porque no funciona", ha dicho el presidente nacional del PP, "no vayamos a dividir a la sociedad vasca, ni a debilitar a las instituciones vascas, ni a llevar a Euskadi a un camino sin retorno, que no lleva a ninguna parte".

