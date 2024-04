Actualidad política, en directo | PNV y Bildu escenifican su rivalidad en el arranque de la campaña electoral

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que el comentario del expresidente José María Aznar de que "reconocer lo que no existe es absurdo", en alusión a un Estado palestino, va en contra de 140 países miembros de Naciones Unidas y ha destacado que lo que dijo no representa "el sentir" de España.



En una entrevista en RNE, Albares ha añadido que esta aseveración "va en contra" incluso "del hecho de que exista" una embajada de Palestina en Madrid y ha afeado a Aznar que tampoco refleje el consenso político de todas las fuerzas en una resolución del Congreso de 2014, en la que incluso el PP votó a favor.



El ministro ha insistido en que España trabaja y puja en las instancias europeas para que se reconozca a Palestina como un Estado "realista y viable" que conviva en paz con Israel y ha vaticinado que dicho reconocimiento podría materializarse en julio.



"En estos momentos el presidente -Pedro Sánchez- tiene una voluntad muy firme de ello. Estamos hablando con nuestros socios europeos, también con nuestros socios árabes. No somos los únicos que pensamos dar ese paso y, por lo tanto, entre todos estamos hablando", ha añadido al ser preguntado sobre las conversaciones.