Pedro J.: "En la política española falta pactismo y sobra tremendismo, por eso a Illa le irá bien"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este martes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar la actualidad política marcada por las acusaciones mutuas entre Moncloa, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo.

Pedro J. Ramírez ha lamentado que "en la política, en la vida pública española, sobra mucho tremendismo, y en los partidos políticos falta pactismo". Por eso mismo "le va a ir bien a Salvador Illa" en las elecciones de Cataluña, ha pronosticado el director de EL ESPAÑOL.

"Illa representa el talante moderado de entendimiento con unos y otros", ha afirmado Pedro J. Ramírez. "Queda ver cómo mueve ficha Carles Puigdemont. Al final, las elecciones catalanas van a ser un cara a cara entre el líder del PSC y el de Junts", prevé el director de este periódico.

[Illa lograría hoy 42 escaños: tendría mayoría con ERC o Junts sin necesitar a los Comunes]

"Puigdemont va a conseguir que el foco se ponga sobre él. Pero representa la Cataluña de la confrontación... y los catalanes tienen problemas mayores", ha defendido Pedro J. Ramírez. Por eso, el director de este diario cree que "va a quedar patente que son dos proyectos muy distintos".

"Si Illa logra formar Gobierno, al que según el sondeo que publica EL ESPAÑOL este lunes le bastaría con el apoyo de ERC o Junts, sin los comunes, en ese caso Puigdemont se queda sin escalera, colgado, sin ningún estímulo, tampoco para seguir apoyando a Sánchez", ha explicado Pedro J. Ramírez.

"El referéndum tendrá recorrido si vuelve a haber mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Si no, por mucho que se reúnan en Suiza con un mediador, de ahí no va a salir nada. El mandato que recibiría Illa no sería el de un referéndum, siempre se ha pronunciado en contra", ha aseverado.

Además, Pedro J. Ramírez ha señalado el peligro que podría suponer para el líder del PSOE y presidente del Gobierno una victoria del PSC el 12 de mayo, paradójicamente: "Si al PSC le va muy bien en Cataluña, a Sánchez se le van a caer sus apoyos en el Congreso de los Diputados".

"Tremendismo"

Asimismo, Pedro J. Ramírez ha criticado el "tremendismo" de los partidos políticos en referencia a las acusaciones desde el PSOE y Moncloa contra Ayuso por la denuncia por fraude fiscal a su pareja así como la otra denuncia del PP contra Sánchez en la Oficina de Conflicto de Intereses debido a las reuniones de su esposa, Begoña Gómez, con el CEO de Air Europa y el posterior rescate a la aerolínea.

"No digo que en uno o en otro asunto no puedan aparecer nuevos elementos, pero mientras estén así las cosas aquí no hay más escándalo que el 'caso Koldo'", ha afirmado el director de EL ESPAÑOL.