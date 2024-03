Turull apuesta por ir "con toda la fuerza" a por la autodeterminación: "Volvería a hacer el 1-O"

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo por la organización del referéndum unilateral del 1-O, ha asegurado que "volvería a hacer el 1 de octubre" de 2017: "Y lo haría mejor", ha agregado.



Turull ha reconocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "dado un paso" al pactar su investidura con JxCat, "pero tiene que plantearse si ese paso lo quiere dar con todas las consecuencias o no".



"El acuerdo con el PSOE fue disruptivo y muy honesto. Junts no le pidió al PSOE renunciar a sus convicciones ni el PSOE nos reclamó abandonar el 1 de octubre o la declaración unilateral de independencia. No nos fiamos los unos de los otros y las diferencias son abismales, pero tomamos la decisión de probarlo", ha apuntado en una entrevista con El País.

En las elecciones del 12 de mayo, Cataluña, ha dicho Turull, "tiene que decidir entre el 'pasar página' que ofrece Salvador Illa (PSC), el híbrido de quienes no saben dónde están", en alusión a ERC, o la propuesta de JxCat: "un nuevo empujón" hacia el ejercicio de la autodeterminación.



Hay que ir, ha añadido, "con toda la fuerza" a por la autodeterminación, por lo que toca que Cataluña "diga si quiere ir a por ello, o simplemente prefiere a Salvador Illa, que es delegado del Gobierno de España en Cataluña y poca cosa más". "Nuestra apuesta es un gobierno independentista. Salvador Illa no será, en ningún caso, presidente con los votos de Junts", ha añadido.

Si el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decide presentarse a las elecciones del 12M, "será con todas las consecuencias", porque el calendario lo permite, ha asegurado el de JxCat.



Según Turull, "habrá un periodo de toma de posesión del acta de diputado, que no es necesario que venga", pero sí podría estar para el debate de investidura, puesto que la ley de amnistía "marca que las medidas cautelares se tienen que levantar de forma inmediata".

"Si un juez quiere demorar el plazo voluntariamente estará prevaricando. Lo que no haremos es que los jueces nos determinen quién puede hacer política en Cataluña y cuándo la puede hacer", ha recalcado Turull, quien ha descartado que Míriam Nogueras pueda ser la alternativa si Puigdemont renuncia a ser candidato: "Hace un trabajo extraordinario en Madrid y no pretendemos moverla", ha apostillado.



Sobre la gobernabilidad en España, ha señalado que si no hay ninguna decisión del Estado que haga "recular" a Cataluña en materia de competencias y financiación, el compromiso de JxCat "es la estabilidad". "El PSOE ya lo ha aprendido, que no se vota el sí porque sí, va a tanto la pieza. Nosotros cumpliremos el acuerdo. Si Pedro Sánchez cumple, habrá legislatura", ha subrayado.