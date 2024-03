Ley de Amnistía, en directo | PSOE, Junts y ERC desvelan hoy su contenido

La diputada de ERC Teresa Jordà confirma que en estos momentos se está firmando el acuerdo para la Ley de Amnistía, que incluye "tres o cuatro transacciones" y "cambios" para hacerla más segura.

"La semana que viene llegará esta Ley al Congreso. Sabemos que va a haber muchas dificultades para aplicarla", afirma en TVE. "Los jueces han jugado con inventarse nuevos delitos y sabemos que no van a parar. Sabemos que habrá miles de recursos pero esta ley tiene todas las garantías y tenemos que estar fuertes porque empieza un recorrido que no va a ser fácil porque hay muchísima gente que no quiere esta ley".

Jordà cuantifica en "más de 1.000 personas" las que se verán afectadas por esta ley, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira.