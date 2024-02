Ábalos, sobre Koldo: "Fue un abuso de confianza. No contrasté las explicaciones que me daba"

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha admitido sentirse "decepcionado" y "sorprendido" por las informaciones que relacionan a su exasesor Koldo García con una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante lo peor de la pandemia.

"Me siento traicionado en mi confianza. Leyendo la querella me quedo muerto, me ha roto todos los esquemas", ha señalado Ábalos, que reconoce que Koldo García abusó de la buena relación que había entre ellos y que por ese motivo "no contrasté las explicaciones que me daba".

Ábalos, que no ha contactado con Koldo García desde su detención "porque no tengo fuerzas ni lo veo conveniente", ha explicado que "venía recomendado por los compañeros de Navarra", entre ellos el actual secretario de Organización Santos Cerdán.

"Él lo conocía y está como yo: decepcionado, sorprendido y molesto", ha dicho este miércoles en una entrevista en Más de Uno de Onda Cero. Preguntado sobre cuál era la relación entre Santos Cerdán y Koldo García, Ábalos ha explicado que "tenían una relación de compañeros, aunque si tratas mucho a una persona y confías en ella pues no sé cómo llamarle", sin confirmar si eran amigos.

Lo que sí ha dejado claro Ábalos es que para su "amigo" Santos Cerdán comunicarle la decisión de la dirección del PSOE de entregar su acta de diputado en 24 horas "está siendo muy duro para él", dejando entrever que en absoluto está de acuerdo con ello.

"Santos Cerdán no ha actuado de motu proprio, él actúa en base a lo que le diga la dirección del PSOE y tiene ese encargo. Al secretario de Organización del PSOE le toca siempre la peor faena y sé que es lo más difícil que ha hecho", ha desvelado, dejando claro, y tirando del ironía, que nadie dentro del PSOE lleva la contraria al secretario general del PSOE -Pedro Sánchez- porque "son muy disciplinados".

En lo referente a cómo comenzó su relación con Koldo García, Ábalos ha explicado que le incorporó a su equipo mientras era ministro de Transportes a través de una recomendación "de los compañeros de Navarra" y que como le dieron "todas las garantías" no indagó o "indagué menos" de lo que debería.

"Yo necesitaba a alguien que no tuviera vida, que me acompañara las 24 horas y que fuera de confianza", ha afirmado Ábalos, que confirma que el primer trabajo de Koldo García fue "mi conductor". "Era alguien que se había dedicado a la seguridad, se comprometió con el PSOE en las primarias y me sirvió de conductor y de seguridad durante un tiempo y yo le di más papel y más responsabilidad porque era una persona entregada y comprometida. Pasábamos juntos muchas horas de coche".

Fue a partir de aquí cuando tras ser nombrado ministro en enero de 2020, Ábalos decidió que siguiera a su lado "y me acompara a todos los sitios". "Su función era la de protocolo, la de seguridad, coordinaba todos los asuntos de movilidad, la agenda, tomaba nota de reclamaciones...", ha proseguido, para remarcar en varias ocasiones que la relación entre ambos se basaba en "la confianza". "Y ahora el problema es ese, la traición a la confianza".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan