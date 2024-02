PSOE y ERC intentan que la resolución europea contra las injerencias rusas no mencione a Puigdemont

El Parlamento Europeo aprobará este jueves una resolución conjunta para denunciar la injerencia rusa para "desestabilizar" las democracias de la UE en casos como el del procés independentista catalán. En ese texto, que ha necesitado del acuerdo de diversas formaciones, el PSOE y ERC rechazan que se incluya una mención expresa al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El hecho de que Junts, el partido de Puigdemont, sea un socio parlamentario del PSOE y del Gobierno en España, llevó al grupo socialista en la Eurocámara (S&D), liderado por la española Iratxe García, a obviar toda mención al asunto en su propuesta de resolución. Ni a las reuniones con enviados de Vladímir Putin en la sede de la Generalitat ni a los viajes de colaboradores del expresident hoy fugado en Waterloo. Nada. De hecho, los socialistas españoles han llegado a pedir a sus homólogos europeos que no acepten estas menciones en el acuerdo.

La elaboración de una resolución conjunta es un asunto complejo en el que las distintas partes tienen que estar de acuerdo en todo el contenido. Se trata de una búsqueda constante de diferentes equilibrios. Esta resolución en concreto está acordada por el PPE (los populares europeos), S&D (los socialdemócratas), Renew Europe (donde se incluye Ciudadanos) y los Verdes (donde está ERC).

Según explican fuentes de la Eurocámara, los socialistas quisieron "limar" el texto durante la negociación, mientras que los Verdes "fueron muy agresivos en su intento de diluirlo", aunque la apoyaron finalmente. La delegación socialista española ya ha advertido de que no apoyará la inclusión de ninguna enmienda que haga referencia expresa a Puigdemont.

Ello, a pesar de que la iniciativa de este debate partía, precisamente, de la necesidad de denunciar las injerencias del Kremlin en la política europea, por dos motivos: las revelaciones de que una eurodiputada letona, Tatjana Dzanoka, con estrechos vínculos con el independentismo catalán, ha espiado dos décadas para Rusia; y el auto del juez español Joaquín Aguirre insinuando que imputará a Puigdemont por traición en el llamado caso Volhov.

Tanto los populares europeos como los liberales de Renew sí que incluyeron referencias expresas a Puigdemont en su propuesta de texto. Pero éstas quedaron fuera del borrador pactado entre todas las formaciones por las reticencias de los socialistas y de ERC, integrada en el grupo de los Verdes.

Pero el texto, sin embargo, sí que hace una referencia velada al líder de Junts, al hablar del "expresidente de Cataluña y su entorno" como objeto de investigación en el caso Volhov, aunque sin nombrarle de forma expresa. El siguiente paso tendrá lugar este jueves, cuando se vote la resolución conjunta y se decida si se incorporan las enmiendas que proponen los distintos grupos.

Según las fuentes, tanto el PP (con el apoyo total de su grupo europeo) como Ciudadanos están tratando, vía enmienda, de que el nombre de Puigdemont sea mencionado explícitamente. Renew Europe, el grupo al que pertenece Cs, tenía en un inicio reticencias sobre incluir el nombre del expresidente catalán, pero el grupo decidió este miércoles, finalmente, votar este jueves a favor de que aparezca.

Los socialdemócratas, por su parte, celebraron este miércoles una reunión a las 19.00 horas -muy tarde para Estrasburgo- para decidir qué votarán finalmente. Si el PSOE español consigue imponerse a sus socios, el nombre de Puigdemont, probablemente, no aparecerá.

Pero fuentes de la Eurocámara recuerdan que, tanto en S&D como entre los Verdes, hay una división profunda en este asunto. Además, la votación se hará enmienda a enmienda y personalizada. Es decir, todos los eurodiputados tomarán posición personal -más allá de las recomendaciones de su grupo- y se sabrá quién vota qué.

"Creo que sí lograremos que se mencione" a Puigdemont en la resolución, apunta Jordi Cañas, miembro de la Cámara y portavoz nacional de Ciudadanos.

Las fuentes explican que PP y Cs ya han pactado una enmienda conjunta con el nombre de Carles Puigdemont incluido, y que los socialdemócratas ya les avisaron de que votarían en contra.

El borrador, muy duro

A falta de despejar la incógnita, el borrador pactado por todas las partes pide que se investigue la conexión rusa con el procés catalán y critica los "ataques a los jueces" proferidos por líderes independentistas e incluso ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas.

Además, respalda al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para que siga investigando la relación entre los independentistas y el régimen de Putin.

Según el borrador pactado de la resolución, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Parlamento Europeo se muestra "profundamente preocupado por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la Administración rusa" e interpreta que esa relación es parte de una "estrategia más amplia" para "promover la desestabilización y la desunión de la Unión Europea".

[El cerebro de Tsunami coordinaba con ERC y 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos]

También muestra su preocupación por las campañas de desinformación llevadas a cabo por Rusia en Cataluña y "los contactos profundos y reuniones entre los agentes responsables de la interferencia rusa con el movimiento independentista".

Por todo ello, pide a las autoridades competentes a investigar "de manera efectiva" estas interferencias y "rechaza todos los ataques a los jueces investigando estas actividades".

Todo esto, según se explica en el texto, lo pide a la luz de las investigaciones periodísticas que denuncian estos contactos y del hecho que el juez Aguirre haya decidido extender seis meses más la investigación por el caso Volhov.

Así, el Parlamento Europeo está teniendo en cuenta una investigación que el Gobierno de Sánchez pretende limitar al querer reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar las extensiones en los tiempos de instrucción, como la llevada a cabo por el juez Aguirre.

"Les guste o no", concluye el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, "ahí está Puigdemont, citado como 'former president of Catalonia', vinculado a una investigación judicial que se pide que continúe y sobre la que se 'deplora' el ataque al juez que la lleva a cabo".

