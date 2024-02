La Generalitat ha dado 13 millones en subvenciones a Oriol Soler desde que puso en marcha Tsunami

Oriol Soler, cerebro de Tsunami, la organización creada para sembrar el caos en Cataluña tras la sentencia del procés, ha recibido más de 13 millones de euros de la Generalitat en poco más de cuatro años, desde que puso en marcha esta plataforma hasta hoy.

En concreto, de los 13,05 millones de fondos públicos recibidos por las empresas de Soler, 12,44 han sido para Abacus repartidas en 78 concesiones y 602.864 euros para Editorial Alpha en 31 partidas, según los datos recabados por EL ESPAÑOL a través del Registro de Ayudas y Subvenciones de Cataluña (RAISC).

Oriol Soler es uno de los grandes beneficiarios de la Generalitat. Desde que su cooperativa SOM se fusionó con Abacus, coincidiendo con la llegada de Pere Aragonès a la Presidencia del Govern, la empresa ha multiplicado por cuatro la cantidad de dinero público que recibe de las arcas catalanas.

El considerado cerebro de Tsunami Democràtic fue detenido en 2020 y es investigado por el juez García-Castellón por terrorismo. Junto a Ruben Wagensberg, diputado de ERC huido recientemente a Suiza, organizó las acciones violentas de la plataforma, como el asalto a El Prat o el corte de la frontera con Francia por carretera.

EL ESPAÑOL ha accedido a las ayudas públicas a Abacus, SOM y Editorial Alpha, que estaba integrada en el grupo empresarial. Sólo entre noviembre y diciembre de 2023, el Govern de ERC subvencionó a Abacus con 4,3 millones de euros.

Subvenciones de la Generalitat a Abacus desde 2021

Un mes después, el pasado 20 de enero, Oriol Soler y Jaume Roures anunciaron un acuerdo para asociarse y reflotar el sello Grup Enciclopèdia Catalana, convirtiendo así a Abacus en la segunda mayor editorial en catalán y en un referente en los ámbitos de la cultura, la educación y la comunicación.

Tal y como desveló este miércoles en exclusiva EL ESPAÑOL, Oriol Soler coordinaba con ERC y 26 periodistas afines cómo tratar en los medios de comunicación los actos violentos de Tsunami. El cerebro de la plataforma creó un grupo de Telegram en el que participaban directivos de medios como TV3, Catalunya Ràdio, Nació Digital o la Agencia Catalana de Noticias.

En 2021, el propio Pere Aragonès asistió al bautizo de la fusión entre SOM, empresa de Soler, y Abacus. Por ese acuerdo, el cerebro de Tsunami pasó a ser director general de la empresa. Junto al presidente de la Generalitat estuvo Roger Torrent, conseller de Empresa y Turismo y expresidente del Parlament.

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, con Maravillas Rojo, presidenta de la cooperativa Abacus, el día de la presentación de la fusión con la empresa de Oriol Soler

Precisamente, esta conselleria ha sido la principal concesionaria de las subvenciones recibidas por Abacus, sumando un total de 9,27 millones de euros desde que ERC manda en la Generalitat.

La investidura de Aragonès, que hasta ese momento era president en funciones por la inhabilitación de Quim Torra, se produjo dos meses antes de la fusión de estas empresas y, desde entonces, Abacus ha pasado de recibir 1,6 millones de fondos públicos en 2020 a los 5,6 millones en 2022 y a los 5,2 en 2023.

Subvenciones de la Generalitat a Editorial Alpha desde 2020

La alianza de Oriol Soler con Jaume Roures el mes pasado se produce con el objetivo de potenciar la empresa e introducirla en el mercado audiovisual.

La reunión con Roures

La Guardia Civil destaca en un informe sobre el caso Tsunami una conversación privada de Oriol Soler en la que intenta cambiar la hora de una reunión con los miembros de la plataforma para verse con el productor: "Me ha convocado Roures a las 7 y no puedo no ir porque me juego bastante pasta".

Antes de la fusión con Abacus, en 2020, cuando Junts gobernaba la Generalitat, la cooperativa SOM de Oriol Soler sólo ingresó 3.800 euros en subvenciones. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente tras la inhabilitación de Torra y con la llegada de Aragonès a la Presidencia.

EL ESPAÑOL ha desvelado que en el chat de Telegram con 26 periodistas también estaban importantes cargos de ERC, como Marta Vilalta (portavoz en el Parlament), Sergi Sabrià (actual viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat), Raúl Murcia Tobalo, (jefe de gabinete del conseller de Interior) y Carlos A. Foguet (director de Comunicación de la Generalitat).

Entre los directivos de medios señalados por la Guardia Civil por ejercer de brazo mediático de Tsunami y "manipular noticias" están David Bassa (jefe de informativos de TV3 desde 2016), Saül Gordillo (director de Catalunya Ràdio entre 2016 y 2022), Jordi Margarit (presidente del Consejo Rector de Ràdio Associació de Catalunya y director adjunto de RAC1 desde 2016), Miquel Miralles (presidente de la Associació Catalana de Ràdio hasta 2022), Marc Colomer (director de la Agencia Catalana de Noticias entre 2016 y 2022), Enric Marín Otto (presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales entre 2010 y 2012) y Toni Soler (director del programa Polònia y presentador de Està passant en TV3 desde 2017).

