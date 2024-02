La izquierda convierte la marcha por la sanidad en un acto de campaña tras la crisis de los 'pellets'

Todos los candidatos de la izquierda a la Xunta han participado este domingo en Santiago de Compostela en una manifestación a favor de la sanidad pública, que se ha convertido en el nuevo argumento de campaña contra el Ejecutivo de Alfonso Rueda, una vez agotada la crisis de los pellets.

Durante el acto, la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha sostenido que el PP se ha convertido en "el Terminator" que deteriora los servicios públicos y ha señalado que la Xunta "pone en riesgo" la salud de la gente.

Galicia sufre "Un deterioro brutal de nuestra sanidad pública", según la candidata nacionalista, quien ha asegurado que en la región "hay 11.000 niños sin pediatra" asignado y "hay lista de espera para ir médico de cabecera", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

La manifestación convocada por la plataforma ha contado también con la participación de los candidatos a la Presidencia de la Xunta por el PSOE, José Ramón Gómez Besteiro; Sumar, Marta Lois, y Podemos, Isabel Faraldo.

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, ha ironizado sobre el acto al afirmar que "hay partidos que organizamos actos electorales como el de ayer en Pontevedra, con 14.000 personas, y otros que hacen manifestaciones como campaña electoral".

Rueda ha admitido que muchos gallegos han podido participar en la marcha "de buena fe", pero ha considerado que los candidatos del "multipartito de izquierdas" esgrimen la defensa de los servicios públicos "como un instrumento claramente electoral, claramente politizado".

La líder del BNG, Ana Pontón, ha aprovechado la manifestación para escenificar su reconciliación con el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro, tras el cruce de acusaciones de este fin de semana entre ambos.

En un vídeo difundido por el PSOE, Besteiro había aludido al cartel electoral de Pontón, por considerar que tiene un exceso de 'photoshop' para rejuvenecer a la candidata nacionalista. El dirigente socialista comentó con sorna al respecto que "a mí no me hace falta que me maquillen". "A lo mejor si me maquillase quedaba mejor, pero dije que no", bromeó Gómez Besteiro.

Pero fue la candidata de Sumar, Marta Lois, quien replicó acusando de machismo a Gómez Besteiro: "Hay hombres a los que todavía les molesta que las mujeres hagamos política", señaló.

Durante la manifestación de este domingo, Ana Pontón se ha acercado a la pancarta del PSOE, que estaba encabezada por Gómez Besteiro, y ambos han charlado amistosamente, para demostrar que han salvado sus diferencias personales.

La manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública ha recorrido las calles de Santiago bajo el lema "Por la sanidad que queremos y merecemos". Los organizadores exigen mejoras para resolver la "saturación" de la atención primaria, la falta de especialistas y las listas de espera.

También reclaman la reapertura de los centros de salud que se han cerrado, así como la creación de nuevos puntos de atención, informa Efe. Por último, los convocantes de la marcha piden que el servicio de ambulancias sea completamente público y que se ponga en marcha un plan consensuado para la salud mental.

